What's UP este protagonistul videoclipului "Petrecerea Burlacilor", naufragiat pe o plajă pustie, de unde încearcă să recompună ca un puzzle seara de dinainte. Cu o sticlă de whisky lângă şi multe amintiri cu fete dezbrăcate, petrecăreţul rememorează shoturi şi dansuri în poală. Totuşi lipseşte un element: gaşca de prieteni. Porţiunea cu "SOS, mesaj de ajutor" este foarte catchy şi pare genul de refren care va fi strigat la volum maxim la petreceri ale burlacilor.

Noul videoclip este regizat de către Iulian Moga şi e specific unei zile de mahmureală după o noapte de pomină. Totul este în ceaţă, confuz, dar înţesat cu amintiri plăcute totuşi. Pentru acest track artistul are următorul mesaj: "Trăieşte-ţi prezentul curat, fantomele trecutului te vor urmări toată viaţa".

Piesa "Petrecerea Burlacilor" este compusă şi produsă de What's UP, Roland Kiss, Şerban Cazan, Florin Boka şi Juno în studiourile HaHaHa Production şi se va afla pe noul album al artistului, "Povestea inimii". Single-ul marchează un nou început în cariera artistului împreună cu HaHaHa Production, alături de care Whatzy pregăteşte noi surprize şi colaborări.

What's UP lansa în luna iunie piesa-campanie STB "Orasu'n Mişcare", iar în ultimul an a bifat numeroase colaborări devenite hit. A cântat alături de Lidia Buble pe melodia "Asta sunt eu" şi l-am auzit alături de JO pe "CuBANII". Acea piesă a primit un videoclip despre lăcomie şi disperarea după bani. Împreună cu Liviu Teodorescu şi Mateo What's UP a putut fi ascultat pe piesa "A Nimănui".

Poate cel mai mare hit al ultimului an a fost "Mă Doare la Bass", alături de Marius Moga şi Shift. În august 2018 apărea "Dacă nu tu", piesă cu un clip-colecţie de imagini de la nunta lui What's UP oferit cadou soţiei cu ocazia aniversării a 2 ani de căsnicie.