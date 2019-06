Ellie Goulding și Juice WRLD lansează "Hate Me" - AUDIO

După succesul înregistrat cu cele mai recente single-uri, Ellie Goulding lansează piesa "Hate Me", o colaborare cu Juice WRLD, celebrul rapper american, al cărui album de debut, "Death Race For Love", a fost #1 în clasamentul Billboard 200. Materialul este disponibil în articol.

Redând punctul de întâlnire dintre genurile pop și R’n’B, piesa semnată Ellie Goulding și Juice WRLD este compusă chiar de cei doi artiști și produsă de Jason Evigan (Demi Lovato, Madonna) & The Monsters și Strangerz (Britney Spears, J Lo, Kanye West).

"Îmi place cum această piesă reușește să fie puțin ironică și jucăușă. În ceea ce privește versurile și mesajul, <<Hate Me>> este diferită de toate celelalte piese ale mele, însă e drăguț să te relaxezi și să te distrezi din când în când prin muzică", a declarat Ellie Goulding.

AUDIO: Ellie Goulding & Juice WRLD - Hate Me

De curând, Ellie a sărbătorit performanța de a avea 10 milioane de abonați la canalul ei de YouTube și peste 5 miliarde de vizualizări ale videoclipurilor ei. Astfel, Ellie se alătură puținilor artiști britanici ce au reușit să înregistreze un asemenea succes, alături de Coldplay, Adele, Little Mix, Ed Sheeran, One Direction, Calvin Harris și Dua Lipa.

Anul 2019 este unul plin pentru artistă care, după ce a lansat single-urile "Flux" și "Sixteen", a fost invitată de producătorul Steven Price să interpreteze piesa "In This Together", care se va regăsi pe coloana sonoră a seriei documentare produse de Netflix, "Our Planet". De asemenea, Ellie va lansa și un playlist special, intitulat "Ellie Goulding: Pushing Limits", creat cu scopul de a oferi motivația necesară celor pasionați de sport.

Ellie Goulding se bucură de un palmares de invidiat – câștigătoare a două premii BRIT, 14 milioane de albume vândute, 102 milioane de single-uri vândute, 13 miliarde de ascultări globale și 14 milioane de urmăritori pe Instagram.