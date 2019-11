Lyric Video: Coldplay - Everyday Life

Pe parcursul ultimei săptămâni Coldplay a lansat piesele "Orphans" şi "Arabesque", care prefaţează noul album, "Everyday Life". Acest material discografic va sosi pe 22 noiembrie şi a avut numeroase teasere inedite pe tot globul. Trupa a trimis scrisori fanilor, a lipit afişe misterioase şi a publicat un tracklist într-un ziar din Wales.

Cât despre noul track, acesta poate fi descris ca "serenitate", "calm sonic" şi o blândeţe indusă de vocea lui Chris Martin suprapusă peste un val de sunet care curge precum spuma mării. Pe măsură ce progresează single-ul, începe un soi de mantră şi îngânare calmă a solistului, care spre final mângâie urechile ascultătorului. Coldplay a lansat acest al treilea single odată cu reprezentaţia sa de la Saturday Night Life, în episodul difuzat pe 2 noiembrie.

Acolo grupul a cântat piesa "Orphans", iar Chris Martin a coborât în public şi chiar a luat-o pas prin studio, alături de dansatori. Surpriza a venit atunci când trupa a cântat live "Everyday Life", care nu mai fusese auzită până atunci. Pe 21 şi 22 noiembrie vor fi transmise prin live stream două concerte Coldplay cu piesele noi, care au loc în Amman, Iordan şi vor putea fi văzute pe YouTube.

Alegerea ţării nu este o coincidenţă, pentru că melodiile din 2019 au influenţe din Orientul Mijlociu, atât că tematică, cât şi că sound. LP-ul "Everyday Life" este un album dublu, care include 16 piese şi o altă sursă de inspiraţie ar fi fost în mod inedit serialul "Game of Thrones". Coldplay a ajuns deja la 6 reprezentaţii live în cadrul Saturday Night Live ca invitat muzical.

În 2018 trupa lansa EP-ul "Global Citizen", dar sub numele de grup muzical Los Unidades. Tot anul trecut a mai sosit şi un documentar despre cariera artiştilor, disponibil prin Amazon Prime în noiembrie. În 2017 a apărut EP-ul "Kaleidoscope", dar un album full de la Chris Martin and co nu am mai văzut de la "A Head Full of Dreams" din 2015.