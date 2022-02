Coldplay X Selena Gomez - Let Somebody Go

Chris Martin, solistul Coldplay şi Selena Gomez se privesc din realităţi oglindite şi nu se pot atinge decât în imaginaţie. Clipul este unul alb/negru, cu unghiuri artistice, abstracte, dar şi fimari de aproape cu chipurile artiştilor, pentru a le evidenţia emoţia. Sună a melodie care se aude pe genericul unui film romantic sau care ilustrează momentele triste din cadrul unui serial cu tematică medicală, în care un pacient a părăsit această lume.

Versurile sunt despre acceptarea faptului că o relaţie s-a terminat şi e momentul să o laşi pe cealaltă persoană să îşi vadă de viaţă. Ele sunt construite pe baza zicalei "When you love somebody, you've got to let them go". Cei doi protagonişti se regăsesc până la urmă, atunci când cele două realităţi se îmbină, dar asta provoacă un cataclism care afectează ambele lumi. Metamorfoza arhitecturală de aici aduce şi cu cele din primul film "Dr. Strange", nu doar "Inception". Videoclipul a fost regizat de către Dave Meyers, care a mai colaborat cu Coldplay şi la clipurile "Higher Power" şi "My Universe", alături de BTS.

Piesa "Let Somebody Go" s-a auzit în premieră în cadrul emisiunii "The Late Late Show With James Corden". Acesta este un single de pe ultimul album Coldplay, "Music of the Spheres", lansat în octombrie 2021. Chris Martin a confirmat recent direcţia în care o va lua Coldplay pe ultimele 3 sale albume. După acestea cariera trupei se va sfârşi, iar cel puţin unul dintre cele 3 discuri va fi un musical. A făcut chiar aluzie la un proiect similar cu "West Side Story" în cadrul emisiunii lui Ellen Degeneres.

Coldplay va pleca într-un turneu global eco-friendly luna viitoare, având opriri programate pe stadionul Wembley din Londra, dar şi în Glasgow, Paris, Berlin şi alte oraşe din Europa, mai ales pe parcursul verii.

Selena Gomez a lansat EP-ul "Revelacion" în 2021, primul său material discotrafic în limba spaniolă. Ne-a oferit şi un single în zona latino, "999" alături de Camilo.