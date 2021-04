Ziua perfectă a Luciei la un Woodstock Revival și planurile ei pentru o potențială vară relaxată: "Festivalurilor și concertelor, pregătiți-vă, vin!"

Încă nu am scăpat de pandemie, dar relaxarea restricțiilor e în agenda autorităților și în mintea fiecăruia dintre noi. Ne dorim din nou acea libertate de care ne bucuram în urmă cu un an și visăm la o realitate în care concertele și festivalurile ne vor readuce fiorii emoției împărtășite. Lucia va bifa orice eveniment live la care va putea ajunge vara aceasta, iar la un eventual Woodstock Revival ar merge cu siguranță, având deja pregătit lineup-ul pentru ziua ei perfectă de festival. După luni de inactivitate, s-a bucurat enorm să revină alături de Muse Quartet pe scena din Expirat, mărturisindu-ne că e recunoscătoare pentru oportunitatea înregistrării acestui concert, disponibil online, pe Overground Showroom. Cât despre viitoare proiecte, Lucia are un nou EP și se pregătește pentru finala HEMI.

InfoMusic: Bună, Lucia! Ultima oară când am vorbit era început de pandemie, cu toții așteptam răspunsuri și soluții la întrebări pe care nu ni le mai puseserăm până atunci. Cum vezi lucrurile acum, comparativ cu acea perioadă de început de amorțire?

Lucia: Cu alți ochi. Asta și pentru că am petrecut atât de mult timp cu ochii în laptop încât abia aștept să-mi zică oftalmologul cât mi-au crescut dioptriile. All jokes aside, parcă totul s-a mai luminat: am tot lucrat la EP-ul nostru nou, "Immersia", care urmează să apară în curând, asta m-a făcut să văd lucrurile puțin mai roz din nou.

Lucia: "Chiar dacă lumea s-a oprit în loc, noi n-am putut să facem același lucru"

InfoMusic: Pandemia a născut multe îndoieli, dar ne-a făcut totodată mai conștienți de faptul că suntem "animale sociale" și că avem nevoie să vorbim, să fim împreună unii cu ceilalți. Cum ai încercat să compensezi pentru această lipsă de interacțiune? Ce te-a ajutat să reintri într-un așa zis "nou normal"?

Lucia: Clar zilele petrecute în studio și la repetiții. Chiar dacă lumea s-a oprit în loc, noi n-am putut să facem același lucru pentru că deși nu mai avem concerte tot trebuia să lucrăm la materiale noi. Așa că nu am petrecut atât de mult timp singură pe cât aș fi crezut inițial.

Lucia despre selecția sa în finala Hub for the Exchange of Music Innovation: "Mă bucur că suntem apreciați și că cei de la HEMI văd potențialul nostru de export"

InfoMusic: Anul 2021, chiar dacă nu a adus încă relaxarea restricțiilor, a venit cu vești bune pentru tine. Ai fost aleasă de un juriu internațional pentru a reprezenta România în finala Hub for the Exchange of Music Innovation (HEMI). Ce înseamnă pentru tine această reușită?

Lucia: Pentru noi HEMI a fost un fel de luminiță la capătul tunelului, pentru că am fost acceptați în program fix în perioada în care părea că nu se mișcă nimic. Mă bucur că suntem apreciați și că cei de la HEMI văd potențialul nostru de export și workshop-urile pe care ni le fac sunt foarte utile pentru dezvoltarea noastră ca trupă/artiști.

Pe lângă asta, networking-ul înseamnă foarte mult pentru noi, e un lucru pe care l-am fi făcut în mod obișnuit pe viu, la conferințe de profil, ceea ce nu a fost posibil anul trecut.

InfoMusic: Cum decurg pregătirile și în ce va consta participarea ta din finala HEMI?

Lucia: Până acum am participat la workshop-uri săptămânale pe teme ce țin de marketing, PR, social media, treburi esențiale pentru muzicieni în așa fel încât să atingă un public cât mai larg. În finală o să fim "scoși la tablă" din ce am învățat până acum și o să fim jurizați și în funcție de o sesiune live, pe care deja am filmat-o și pe care abia aștept să o lansăm și public.

Lucia despre concertul din Expirat, disponibil online: "A fost super emoționant"

InfoMusic: Pe 30 aprilie va avea loc premiera online a concertului Lucia X Muse Quartet, filmat în Expirat. Ce amintiri păstrezi din cadrul acestui concert?

Lucia: A fost super emoționant, pentru că a fost primul nostru concert după câteva luni de inactivitate. M-am bucurat enorm că am avut posibilitatea să filmăm concertul ăsta, cu susținerea Expirat și AFCN: fără sprijin din partea lor nu cred că ar fi fost posibil.

Ca amintire preferată o să aleg clar momentul în care am auzit la repetiții aranjamentul de corzi pentru piesa "Catastrophe", care este o variantă pe care am mai cântat-o o singură dată în proiectul ALTOrchestra în 2019, și uitasem cât de frumos poate să sune.

InfoMusic: Ce concerte online ai urmărit în ultimele luni? Ne poți recomanda unul?

Lucia: O să mă laud cu "ai mei" și anume cu platforma Overground Showroom, un fel de Netflix pentru concerte românești: acolo am văzut niște concerte super super faine, dintre cele mai recente recomand cu drag concertul Fluturi pe Asfalt. În rest, super recomand canalele de YouTube NPR Music pentru seria Tiny Desk și canalul Colors.

Lucia: "O să mănânc pe pâine efectiv toate concertele și festivalurile la care o să pot să ajung"

InfoMusic: Vorbeam la început de efecte ale pandemiei, tot în pandemie au apărut o puzderie de podcast-uri. Ți-a atras atenția vreunul dintre ele?

Lucia: Mmm, sinceră să fiu, nu prea sunt fană podcast-uri, sunt prea lungi și eu am attention span-ul unei veverițe. În schimb, am avut două experiențe super frumoase anul trecut când am participat la podcastul Pe Bune, produs de Decât o Revistă și la Underdog Spotcast, făcut de cei de la Underdog Records.

Lucia, dacă și-ar face un podcast: "Aș invita muzicieni din zona underground din România"

InfoMusic: Dacă ar fi să-ți faci un podcast, pe cine ți-ai dori să inviți neapărat și ce teme ați aborda?

Lucia: Clar nu aș avea răbdarea să fac asta, dar dacă aș face-o aș invita muzicieni din zona underground din România, ca să ne plângem împreună despre viața de artist.

InfoMusic: La ce festival/concert ți-ai dori să ajungi vara aceasta, dacă contextul pandemic o va permite?

Lucia: O să mănânc pe pâine efectiv toate concertele și festivalurile la care o să pot să ajung. Deci răspunsul e LA TOATE. Festivalurilor și concertelor, pregătiți-vă, vin!

Lineup-ul Luciei la un Woodstock Revival

InfoMusic: Dacă s-ar face o nouă ediție Woodstock, după pandemie, cu cine ai merge la festival și pe cine ți-ai dori să vezi pe scenă?

Lucia: Clar cu toți prietenii și colegii mei de la Overground Music, pentru că știu că suntem toți mega fani muzică live și am putea să și studiem ce se întâmplă pe scenă. Mi-e greu să-mi imaginez cine-ar fi pe scenă la un revival Woodstock, dar ziua mea perfectă de festival ar arăta așa: Lianne La Havas, Hozier, St. Vincent, Anderson Paak și niște The National la final.

Despre Lucia

Probabil primul star YouTube al României, Lucia a debutat în 2012 cu single-ul "Silence" – acesta aducându-i peste 27 de milioane de vizualizări și legiuni de fani în toată lumea. Treptat, și-a construit o nișă sonoră proprie și a lansat două materiale de studio: "Silence" și "Samsara".

Cel mai recent album reprezintă o nouă etapă muzicală - mai matură, mai experimentală și incredibil de sinceră. O veritabilă "renaștere", în ton cu titlul albumului, și în același timp o călătorie într-un univers sonor propriu creat de Lucia alături de cei trei producători cu care a lucrat, Alexei Țurcan (Travka), Dan Georgescu (byron) și Robert Iulian (Next EX).