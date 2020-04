S-a lansat Overground Showroom, un fel de Netflix pentru concerte

Overground Music, agenția de management, booking și PR muzical ce se ocupă de artiști precum byron, The Mono Jacks și Robin and The Backstabbers, a lansat Overground Showroom, o bibliotecă de video on demand dedicată concertelor. Publicul se va putea bucura de show-uri live filmate full HD și cu sunet de înaltă calitate în schimbul unor abonamente lunare, trimestriale, semestriale sau anuale.

Catalogul Overground Showroom va conține concerte live ale artiștilor din România, ce vor fi disponibile pentru streaming 24/7. Veniturile generate de platformă vor fi direcționate către artiști. Pentru 9 euro pe lună, echivalentul unui bilet la concert, utilizatorii au access la toate concertele disponibile în biblioteca online, urmând a fi adaugate lunar producții noi. Ce producții sunt disponibile acum pe Overground Showroom Primele producții disponibile pe Overground Showroom sunt concerte ale trupelor byron, The Mono Jacks, Luna Amară, Diamonds are Forever și Melting Dice. Concertele byron și The Mono Jacks sunt disponibile în premieră și în exclusivitate doar pe Overground Showroom. byronnouălive este o sesiune live filmată și înregistrată de trupă la Transylvania Guesthouses, Cincșor, în primele zile din martie 2020. La începutul anului 2018, byron și-au mutat studioul de înregistrări la Transylvania Guesthouses în Cincșor, jud. Făgăraș, pentru prima tabără de creație din istoria trupei. Acolo au luat naștere primele piese de pe ce avea să devină albumul "Nouă". Doi ani mai târziu, după lansarea albumului și terminarea turneului de promovare, byron au revenit la Cincșor pentru a-l interpreta live în întregime într-o sesiune live cu totul specială. The Mono Jacks - Gloria, live la Arenele Romane este concertul integral susținut de către trupă la Arenele Romane în București, pe 8 februarie 2020, cu ocazia lansării noului album Gloria. Concertul a fost sold-out și a fost urmat de un turneu național de promovare. Pe parcursul celor 11 piese noi, The Mono Jacks reiau abordarea muzicală la intersecția dintre indie, alternative și post-punk, rafinând o amprentă stilistică proprie împreună cu versurile în română. Abonamente pentru Overground Showroom: Overground Showroom le oferă posibilitatea utilizatorilor de a alege din mai multe tipuri de abonamente care le vor da access la toate producțiile disponibile: abonament lunar - 9 euro +TVA / lună

abonament 3 luni - 26 de euro +TVA / trimestru

abonament 6 luni - 51 de euro +TVA / semestru

abonament anual - 99 de euro +TVA / an De asemenea, utilizatorii pot viziona un singur concert din catalog timp de o lună pentru 4.99 euro +TVA.