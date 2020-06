Lucia a lansat o colecție de pandantive inspirate de artwork-ul albumului "Samsara"

Colecția "Lucia by Mokko" cuprinde 5 modele de pandantive, în formă de inimă sau cerc. Desenele sunt inspirate de artwork-ul "Samsara" și au fost pictate de Lucia folosind culori acrilice pe bază de apă.

"Pe Oana am cunoscut-o în 2012 prin Global Records, ea a fost printre primii oameni care au fost acolo când s-a născut proiectul Lucia. De atunci ne-am lipit una de alta și nu-mi vine să cred cât timp a trecut, parcă e o veșnicie. Câțiva ani mai târziu s-a născut și Mokko și am fost super mare fană de la primele creații, fană și inclusiv mândră posesoare de inimi Mokko. Mi-am dorit de când a apărut "Samsara" să facem o colecție împreună, cu pandantive pe care să pictez și eu, dar abia acum s-a materializat. Așa că here it is, we present to you our baby: Lucia by Mokko!", declară Lucia.

"De Lucia mă leagă o prietenie de aproape 10 ani, împărtășim aceleași valori și bun simț estetic, așa că sunt convinsă că atât comunitatea noastră, cât și fanii Luciei vor aprecia colecția pe care am creat-o împreună", a declarat Oana.