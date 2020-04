După multe vise ciudate și teorii conspirative ridicole și deopotrivă amuzante, Lucia a început să se acomodeze puțin câte puțin cu izolarea. Îi e tare dor de oamenii dragi din viața sa, dar își găsește refugiul în muzică, delectându-se cu albumele artiștilor pe care îi apreciază. Ne-a mărturisit că izolarea nu este tocmai prielnică pentru compus, lipsa contactului cu exteriorul împiedicând-o să-și aștearnă gândurile pe note așa cum o făcea înainte.

InfoMusic: De câtă vreme te afli în izolare și de ce ți-e cel mai dor din viața de dinainte de pandemie?

Lucia: O lună și zece zile. De oameni.

InfoMusic: Ai vreun nou tabiet de când stai acasă?

Lucia: În zilele în care e soare îmi place foarte mult să ies pe balcon, să mă trântesc pe toate sacoșele cu haine pe care le am depozitate acolo și să mă prefac că sunt undeva la plajă. Asta și băile foarte lungi acompaniate de un album bun. Abia aștept să văd cum o să arate factura mea la apă după luna asta.

InfoMusic: Cât de des citești acum știrile, comparativ cu perioada pre-pandemie?

Lucia: În prima săptămână eram cu ochii lipiți de știri și statistici non-stop. Acum cred că încerc să mă țin departe de ele, în special de știrile alarmiste.

"Dacă nu apreciezi o memă bună cu coronavirus, nu cred că mai putem fi prieteni"

InfoMusic: Cum te ferești de fake news și care a fost cea mai ridicolă teorie a conspirației pe tema COVID-19 de care ai auzit?

Lucia: Încerc să mă documentez doar din surse sigure și am noroc că o pot întreba pe mama orice, ea e medic epidemiolog. By far aia cu 5G-ul ia coroana în topul conspirațiilor ridicole. Mă distrez de minune citind comentarii legat de asta.

InfoMusic: Guști glumele cu coronavirus sau ți se pare că-i un subiect despre care nu ar trebui să se glumească?

Lucia: Dacă nu apreciezi o memă bună cu coronavirus, nu cred că mai putem fi prieteni, sorry. Valabil și pentru dacă nu apreciezi o memă bună în general.

InfoMusic: Ce piese/artiști au revenit sau au intrat în playlistul tău în ultimele zile?

Lucia: Khushi cu albumul "Strange Seasons" și The Strokes cu "The New Abnormal".

InfoMusic: E perioada de izolare prielnică pentru compus? Ai compus ceva în aceste săptămâni?

Lucia: Aproape deloc. Mult mai puțin decât aș fi făcut-o în mod obișnuit, dar simt că de vreo săptămână mi s-a mai redresat starea de spirit și încep să se miște lucruri. E groaznic de greu să compui atunci când te hrănești în principal cu ce se întâmplă în jurul tău. Și acum nu se întâmplă nimic. NI-MIC.

"Au fost zeci de vise ciudate"

InfoMusic: Cum crezi că va fi muzica compusă în perioada pandemică?

Lucia: Mai lipsită de viață, mai letargică. Sau din contră, știu că mulți se străduiesc să pună cât mai mult optimism în ce fac acum, deci poate așa. Nu știu. Dar dacă pui cuvântul “coronavirus” în cântec, zău dacă îl ascult. Te rog, nu. Nu.

InfoMusic: Care a fost cel mai ciudat vis pe care l-ai avut de când stai în izolare?

Lucia: Pfoai. Au fost zeci de vise ciudate. În ultimul vis pe care pot să mi-l aduc aminte eram cu cea mai bună prietenă a mea în dormitorul din casa în care am crescut și mâncam un platou imens cu homari în timp ce ne uitam la filmulețe pe YouTube. E posibil să fie de vină pofta mea constantă de fructe de mare. Și faptul că mi-e tare dor să ne vedem.

"Nici în mod obișnuit lumea nu e la fel de la o zi la alta"

InfoMusic: Ce te ajută să-ți menții moralul ridicat în perioada asta?

Lucia: Faptul că am posibilitatea să comunic în continuare cu cei dragi. Și gândul că, dă-o-n mă-sa, n-o să țină la infinit perioada asta. Ah, și mâncarea. Am primit de la ai mei o caserolă cu salată de boeuf și mi-a ridicat moralul cum nici nu mă așteptam.

InfoMusic: Care va fi primul lucru pe care îl vei face când carantina se va încheia?

Lucia: Mă duc la Genin și mănânc o shaorma afară, în aer liber, pe trotuar. Și după aia mă plimb prin parc.

InfoMusic: Cum crezi că va arăta lumea după această pandemie? Va mai fi la fel?

Nici în mod obișnuit lumea nu e la fel de la o zi la alta. De ce ar face excepție în situația asta?

Despre Lucia

Povestea Luciei a început în 2011, pe micul balcon din apartamentul părinților ei, cu o chitară, o cameră digitală și o puternică dorință de a fi remarcată de trupa The MOOoD. Avea să înregistreze un cover după "Silence" și să-l pună pe pagina lor de Facebook, iar lor avea să le placă la nebunie, insistând să filmeze un videoclip pentru el.

Au urmat noi piese și noi concerte, debutul live având loc la ediția din 2012 a Summer Well. De atunci, cu fiecare concert și fiecare nou single, Lucia a lucrat pas cu pas la descoperirea propriului ei stil indie/pop.

În 2015, Lucia a lansat albumul de debut "Silence", iar în 2019 a apărut cel de-al doilea disc, "Samsara". Pe acest material, pianul omniprezent se îmbină armonios cu o instrumentație modernă, în zona electro-pop, și cu adaosul binevenit al cvartetului de coarde.