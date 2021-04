Videoclipul face parte dintr-un întreg concert, realizat de Lucia pe scena clubul Expirat din București. Într-o perioadă în care tuturor ne este dor de concertele live cu public, Lucia & Muse Quartet au filmat pe scena Expirat un concert cu piese de pe cele două albume de studio lansate în prezent. Filmarea integrală a concertului va fi difuzată în premieră pe 30 aprilie, pe platforma Overground Showroom.

"<<bounds>> e unul dintre cele mai dureroase cântece pentru mine; vorbește despre cum cel mai mare inamic al meu, persoana care mă judecă cel mai tare, sunt eu. Mereu am trăit cu teama că voi fi pedepsită pentru lucrurile pe care le fac greșit, și chiar dacă am început să trec peste asta, tot mai am momente în care atunci când fac ceva greșit sunt cuprinsă de frica asta enormă. E o piesă despre cum eu îmi pun, de fapt, propriile limite", a declarat Lucia.