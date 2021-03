Lucia va reprezenta România în finala HEMI Music Awards 2021

Lucia a fost aleasă de un juriu internațional pentru a reprezenta România în finala Hub for the Exchange of Music Innovation (HEMI). Alături de ea, au fost selectați alți 8 finaliști din Europa Centrală și de Sud-Est, cu toții urmând să aibă acces la activități de mentorat și training care vizează propulsarea carierelor lor internaționale.

HEMI Music Awards (HMA) este un program de talente pentru artiștii care vor să-și construiască o carieră internațională. Cei 9 finaliști au fost aleși din grupul de 27 de artiști nominalizați în prima etapă a HMA. Întregul proces de selecție a fost realizat de cei 27 de membri ai unui juriu internațional, format din reprezentanți ai unor festivaluri, conferințe de music business și showcase-uri, agenții de booking, asociații de muzică, birouri de export, oameni de radio și jurnaliști din domeniul muzical.

Venind din 9 țări din Europa Centrală și de Sud-Est - Cehia - Estonia, Grecia, Ungaria, Macedonia, Polonia, România, Serbia și Slovenia - cei 9 artiști vor avea acces la activități de mentorat și training care vizează dezvoltarea abilităților și competențelor lor în industria muzicală cu scopul propulsării carierelor lor internaționale.

Cei 9 finaliști provin dintr-o gamă largă de genuri muzicale. Aceștia sunt: vocalistul și interpretul stradal Thom Artway din Cehia, care îmbină sound-ul modern cu elementele clasice de compoziție; energicul trio de electro-pop din Estonia I Wear* Experiment; trupa de rock alternativ din Grecia Deaf Radio, care are deja la activ jumătate de milion de stream-uri; Woodstock Barbie, din Ungaria, care vin cu un aer de blues rock vintage și soul fin; colectivul eclectic de pop funky Funk Shui, din Macedonia; trio-ul de garage-rock și mândrii creatori ai unuia dintre cele mai bune albume sârbești ale anului 2020 Dogs in Kavala; cvartetul polonez Izzy and the Black Trees, care creează un melanj de Americana atmosferică și energie post-punk; amestecul sloven captivant de pop/rock/disco/punk al celor de la Koala Voice și prima senzație YouTube a României - Lucia, cu liniile ei melodice delicate.

Finaliștii HMA 2021

Probabil primul star YouTube al României, Lucia a debutat în 2012 cu single-ul "Silence" – acesta aducându-i peste 27 de milioane de vizualizări și legiuni de fani în toată lumea. Treptat, și-a construit o nișă sonoră proprie și a lansat două albume: "Silence" și "Samsara", iar în prezent lucrează la un nou EP de studio, a cărui lansare este programată pentru toamna acestui an.

Pe lângă programul de training, cei 9 finaliști vor oferi și o reprezentație în care vor prezenta o piesă la alegere în cadrul HMA Live Music Session, un eveniment online, care va oferi oportunitatea atât publicului cât și membrilor juriului să îi descopere live, pe scenă.

Între 18 și 21 mai 2021, toți artiștii vor fi prezentați în cadrul evenimentului partener al HEMI, Mastering the Music Business, conferința și showcase-ul internațional al României, urmând să intre apoi în ultima etapă a concursului, în iunie, care se va încheia cu selectarea celor 3 câștigători ai HEMI Music Awards 2021.

Despre HEMI

Hub for the Exchange of Music Innovation (HEMI) este o inițiativă a 10 organizații de muzică din Europa centrală și de sud-est, co-finanțată de Programul Europa Creativă al Uniunii Europene pe o durată de 4 ani (2020-2023). Dezvoltat ca un grup, parteneriatul include organizații publice și private, asociații, organizatori de festivaluri și de conferințe, birouri de export și o școală despre industria muzicală.

Viziunea HEMI este să creeze un "hub muzical" sustenabil, să dezvolte modele de business inovative, să co-producă și co-promoveze evenimente noi, să creeze un incubator pentru profesioniștii din industria muzicală și să susțină artiștii și nevoile actuale ale pieței.

Despre MMB

Conferința Mastering the Music Business este cel mai mare eveniment profesional organizat în România pe teme de industrie muzicală. Evenimentul se adresează artiștilor, managerilor, agentiilor de booking, agențiilor de PR muzical și celorlalți reprezentanți ai industriei - tour manageri, avocați, promoteri, reprezentați ai label-urilor majore și independente. În cele cinci ediții de până acum au participat peste 200 de speakeri din România, Europa și Statele Unite ale Americii.

În cadrul MMB Showcase Festival, festivalul asociat conferinței Mastering the Music Business, trupe românești și internaționale concertează atât în fața participanților la conferință, creându-și noi oportunități de business, cât și în fața publicului spectator la concerte – mărindu-și astfel baza de fani. Conferința MMB a fost înființată în anul 2016 și este organizată de Asociația RAW Music.