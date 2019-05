"catastrophe" este piesa preferară a Luciei de pe ultimul album, încadrându-se în categoria melodiilor care ”s-au scris singure”. Pe partea de producție a piesei, artista a colaborat cu Dan Georgescu, Alexei Țurcan și Robert Acsintoaie, rezulatul final ducând piesa într-o cu totul altă zonă stilistică.

În ce privește mesajul piesei și al videoclipului, Lucia ne-a dezvăluit în cadrul unui inteviu că totul a fost construit în jurul unei observații:

"Oamenii din jur privesc profesiile din domeniul artistic ca nefiind job-uri reale. Mă lovesc de chestia asta foarte des, de oameni care mă întreabă: <<OK, dar tu ce lucrezi de fapt?>>. La un moment dat, când ți se spune chestia asta constant, ajungi și tu să crezi asta și ajungi și tu să crezi că nu e ok să fii o persoană sensibilă, nu e ok să fii o persoană care-și expune emoțiile, pentru că ăsta e cumva un tabu al societății în care trăim.

E o luptă între tine și oamenii care-ți spun ție că nu e ok. Până la urmă, concluzia piesei și cumva esența piesei e că deși unii oameni pot crede că tu ești o catastrofă, tu știi ce e în interiorul tău. Și nu e greșit să-ți expui sentimentele."