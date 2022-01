Daniel Radcliffe din "Harry Potter" îl va juca pe Weird Al Yankovic într-un film biografic

Roku a anunţat planuri pentru acest film biografic pe 18 ianuarie 2022, dezvăluind şi numele peliculei: "WEIRD: The Al Yankovic Story". Scenariul este scris de Eric Appel de la "Funny or Die". Povestea explorează ascensiunea lui Yankovic prin hituri ca "Eat It", cover parodie pentru piesa lui Michael Jackson "Beat It" sau "Like a Surgeon", parodie după Madonna. Sunt incluse şi aventurile amoroase ale artistului şi stilul său de viaţă depravat.

Va exista şi o secţiune din film în care îl vedem pe Al fiind un copil minune al instrumentelor muzicale. Scenaristul Appel va fi şi regizorul acestui film, iar producţia va începe în Los Angeles în primele zile din februarie 2022.

Yankovic a vorbit în stilu-i propriu despre proiect:

Atunci când ultimul meu film, "UHF" a debutat în 1989, am făcut un jurământ solemn către fani că voi lansa câte un film de lung metraj amplu la fiecare 33 de ani. Sunt foarte fericit să vă informez că respect programul. Şi sunt absolut încântat că Daniel Radcliffe mă va juca în film. Nu am nici o îndoială că acesta este rolul pentru care va fi reţinut de generaţiile viitoare.

Yankovic a devenit celebru printr-un show radio iniţial, "Dr. Demento", parodiile sale crescând tot mai mult în popularitate. Primul său album sosea în 1983 şi includea hituri ca "Eat It", "I Love Rocky Road", "Another One Rides the Bus", "My Bologna" şi "Ricky". Din epoca recentă ne amintim de "Smells Like Nirvana", "Canadian Idiot şi "White & Nerdy". Al are 62 de ani, este născut în California şi e cunoscut pentru piesele sale amuzante care parodiază melodii celebre şi iau în râs pop culture-ul. A vândut peste 12 milioane de albume şi a înregistrat peste 150 de parodii.

Pe Daniel Radcliffe l-am tot văzut pe ecrane în "Harry Potter Reunion Special", care i-a adus pe actorii principali din serie la Hogwarts pentru o reuniune specială.