Actorii din Harry Potter revin la Hogwarts în prima zi din 2022; Urmărește trailer-ul special-ului de pe HBO Max - VIDEO

Scrisoarea de la Hogwarts, pe care mulți dintre fanii Harry Potter și-ar dori să o primească, a ajuns din nou la actorii care au însuflețit cei mai îndrăgiți vrăjitori din ultimii 20 de ani. "Familia" Harry Potter se reîntregește cu prilejul aniversării a 20 de ani de la apariția primului film, "Harry Potter and the Philosopher's Stone" (2001), oferind publicului ocazia de a reintra într-un univers fantastic, ce continuă să fascineze noi și noi generații.

"Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" va spune povestea din spatele celor 8 filme bazate pe romanele lui J. K. Rowling, urmând să includă interviuri în profunzime cu o mare parte dintre actorii distribuiți. Special-ul va debuta pe HBO Max la trecerea dintre ani, respectiv imediat după miezul nopții, pe 1 ianuarie 2022.

Ce actori vor apărea în special-ul "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts"

Actorii principali, ce i-au portretizat pe Harry Potter, Ron Weasley și Hermione Grainger, au fost confirmați oficial, apărând în lista dezvăluită recent în trailer-ul publicat de HBO Max. Alături de Daniel Radcliffe, Rupert Grint și Emma Watson, au primit scrisoarea de la Hogwarts și actorii Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Tom Felton (Draco Malfoy), James Phelps (Fred Weasley), Oliver Phelps (Oliver Phelps), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas) și Evanna Lynch (Luna Lovegood).

Lista va fi completată în perioada următoare și de alte nume, la finalul trailer-ului apărând mențiunea "And many more" (și mulți alții).

VIDEO: Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts | First Look Teaser | HBO Max

Recent, Emma Watson și-a exprimat bucuria și recunoștința de a fi debutat în filmele Harry Potter, declarând că Hermione este încă personajul ei fictiv preferat.

"Harry Potter a fost casa mea, familia mea, lumea mea, iar Hermione încă este personajul meu fictiv preferat din toate timpurile. Cred că un jurnalist a declarat la un moment dat că a fost iritant să mă audă spunând de nenumărate ori într-un interviu cât de norocoasă am fost și chiar a început să numere de câte ori am menționat asta...Dar am știut încă de atunci! Și încă știu", a scris actrița într-o postare pe Instagram.

În special-ul "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" ar putea apărea și J. K. Rowling, acest lucru nefiind însă confirmat. Potrivit speculațiilor din presă, se bănuiește că scriitoarea ar putea lipsi din cauza unui scandal declanșat în online în urma unor comentarii făcute la adresa comunității transsexualilor. Rowling a fost asupru criticată, în ciuda eforturilor sale de a clarifica faptul că "respectă drepturile fiecărei persoane trans".