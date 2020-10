Produsă de Jeff Bhasker (Kanye West, Rihanna), câștigător al premiului Grammy, și scrisă de legendarul Paul Williams (David Bowie), piesa conține și contribuții ale rapperului The Last Artful, Dodgr. Ducându-ne cu gândul la o chemare puternică pentru libertate, versurile de început sunt meditative, apoi sunt urmate de beat-uri energice de tobe.

"Who’s Gonna Stop Me" beneficiază de un videoclip regizat de Aaron Brown și Josué Rivas. Clipul prezintă mai mulți artiști și lideri indigeni, cum ar fi Acosia Red Elk, un dansator al poporului Umatilla din Oregon.

Lansarea acestei piesei vine după ce fundația trupei Portugal. The Man a anunțat o campanie de strângere de fonduri pentru proiectul Navajo Water, condus de indigeni. Scopul proiectului este să extindă accesul la apă potabilă pentru peste 30% dintre membrii națiunii Navajo care trăiesc fără ea în New Mexico, Arizona și Utah.

Portugal. The Man a lansat și o ediție limitată de tricouri inscripționate "Water Is Life", în beneficiul proiectului Navajo Water și al triburilor confederate din Warm Springs, Oregon, statul actual al trupei. Portugal. The Man va suplimenta fondurile strânse din vânzările tricourilor cu până la 20.000 de dolari.