Scorpions a lansat piesa "Rock Believer", care dă numele noului său album

"Rock Believer" te transpune imediat în anii '80, când astfel de imnuri ale rock-ului apăreau săptămânal. Deocamdată avem doar un single, iar un videoclip va fi lansat pe 18 ianuarie 2022. Artwork-ul acestui single a fost creat de către Klaus Voorman şi se poate vedea mai sus. "Rock Believer" este şi numele noului album Scorpions, care va debuta pe 25 februarie. Cu acest disc, trupa ajunge la o discografie de 19 albume de studio.

Primul single de pe acest LP a fost "Peacemaker", care a debutat la final de toamnă a anului 2021. A primit şi un videoclip oficial care a strâns 1.5 milioane de vizualizări şi include animaţii CGI ale unui oraş futurist, cel mai probabil Tokyo. Pe acea melodie se auzea chitara lui Rudolf Schenker şi basul lui Pawel Maciwoda, plus versuri de la solistul Klaus Meine.

Titlul albumului "Rock Believer" e destul de uşor de explicat, iar Rudolf Schenker îl vede ca o contestare a afirmaţiei "rock is dead". Chitaristul insistă că dacă vreodată rock-ul a fost mort, el mereu a revenit, uneori mai mult sau mai puţin puternic. În cele 80 de ţări în care a ajuns artistul alături de colegii de trupă muzică rock era departe de a fi la capăt de drum.

Iată tracklist-ul acestui LP:

01. Gas In The Tank

02. Roots In My Boots

03. Knock 'Em Dead

04. Rock Believer

05. Shining Of Your Soul

06. Seventh Sun

07. Hot And Cold

08. When I Lay My Bones To Rest

09. Peacemaker

10. Call Of The Wild

11. When You Know (Where You Come From)

12. Shoot For Your Heart

13. When Tomorrow Comes

14. Unleash The Beast

15. Crossing Borders

Melodiile care vor sosi în 2022 au fost înregistrate la studioul Peppermint Park Studios din Hanovra şi a fost mixat la legendarul studio Hansa Studios din Berlin, alături de inginerul de sunet Michael Ilbert. El a primit nominalizări la premiile Grammy alături de Max Martin pentru munca la albumele lui Taylor Swift şi Katy Perry.

Ultimul album lansat de Scorpions a fost cel din 2017, "Born To Touch Your Feelings - Best of Rock Ballds", o compilaţie de melodii clasice ale formaţiei, alături de câteva noutăţi. Trupa a cântat ultima oară în România în 2018, la Bucureşti, strângând zeci de mii de oameni la Romexpo.