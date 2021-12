Tom Holland devine Fred Astaire într-un viitor film biografic

Actorul de 25 de ani a confirmat oficial că îl va interpreta pe legendarul actor, dansator și cântăreț Fred Astaire într-un viitor film biografic. Holland a făcut această declarație în cadrul unui interviu acordat publicației AP Entertainment, la un eveniment de promovare a filmului "Spider-Man: No Way Home".

Producătoare Amy Pascal l-a avut în vizor pe Holland pentru a-l interpreta pe Astaire, așa cum este menționat într-un articol din publicația GQ. Mai mult, Pascal îl vede pe Tom într-o nouă trilogie Spider-Man.

"Știu că Amy Pascal are scenariul. M-a contactat mai devreme pe FaceTime. Eram în baie. Am avut o conversație plăcută. O să îl joc pe Fred Astaire", a adăugat Tom Holland.

Promoting #SpiderManNoWayHome in London, Tom Holland says he'll play Fred Astaire in a film and discusses his future as Peter Parker. pic.twitter.com/iEhujKhFqw