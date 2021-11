Formaţia Scarlet Aura a lansat o melodie de Crăciun, "Rockin' Around the Christmas Tree"

Scarlet Aura a lansat pentru al doilea an consecutiv un colind în varianta heavy metal pentru a sărbători Crăciunul. Formaţia românească ne propune şi un videoclip intim, cu membrii trupei împodobind brandul alături de cei dragi. Cei mari şi cei mici se bucură de atmosfera de Crăciun, pregătesc globurile pentru brad şi instalaţiile luminoase. Nu lipsesc scrisorile scrise pentru moşu' şi un mesaj pentru fani.

Vocea solistei Aura Dănciulescu are acea amplitudine şi ecou special asociat power metal-ului, iar sunetul înălţător se potriveşte chiar şi în acest colind. Aura Dănciulescu, vocea trupei, declară următoarele despre "Rockin' Around the Christmas Tree":

Crăciunul este cea mai iubită sărbătoare din an și noi o facem și mai frumoasă venind cu aceste melodii anual, în stilul nostru heavy metal! Ne-am hotărât ca videoclipurile să aibă aceeași tematică pentru a ne putea uita peste ani la timpul care neiertător trece peste toți și toate, cu jind, cu drag. Vă dorim sărbători fericite cu multă sănătate, înțelepciune și bineînțeles, unitate! Stay metal, Stay Scarlet! Vă iubim!

În ultimul an Scarlet Aura a lansat single-uri precum "In the Line of Fire", "Silent Tears", dar şi "The Heretic". Pe 15 septembrie grupul a ţinut la Quantic Club concertul de lansare a albumului "Genesis of Time", ultimul din cadrul trilogiei "The Book of Scarlet", precedat de "Stormbreaker" din 2020 şi "Hot'n'Heavy" din 2019.

Scarlet Aura este o formaţie românească înfiinţată în 2014, sub numele de AURA iniţial, iar în 2015 a devenit Scarlet Aura. De la debut a lasnat 5 albume complete, un DVD live şi două EP-uri. În grup se află Aura Dănciulescu la voce şi Mihai Dănciulescu la chitară, cei doi părăsind trupa Stillborn în 2013, cu care au cântat la deschiderea show-ului Bon Jovi din Bucureşti în faţa a 60.000 de personae.

În componenţa trupei se mai află şi Rene Nistor la chitara bas şi Matthias Klaus la tobe.