Radu Bucălae a avut un super moment de standup la iUmor despre TikTok şi conspiraţii

Seara de vineri, 26 noiembrie, i-a adus pe scenă pe concurenții din grupa Deliei. Aceasta antrenează grupurile. Echipa Deliei este alcătuită trupe care au primit 4 voturi de DA în audiții și de grupuri formate de către jurată, din concurenți ce se aflau pe lista de așteptare.

Concurenții s-au luptat pentru a ocupa unul dintre cele trei scaune care le asigură poziția în etapa următoare. În această seară, doar părerea Deliei a fost decisivă, comentariile celorlalți jurați fiind doar consultative.

Citește rezumatul ediției X Factor din 26 noiembrie:

Secret Society

Secret Society este o trupă de rock formată din patru tineri - Vlad, Andrei, Cătă și Vic. Concurenții au mers pe același filon și în etapa de Bootcamp, aducând pe scenă un veritabil show rock. Secret Society a interpretat piesa "Hammer To Fall" și Delia le-a oferit un loc pe scaun.

"Vreau să fiți un exemplu. Vreau să vadă oamenii că sprijinim și susținem genul acesta și zic să luați un loc", a spus jurata.

Trupa E-Special

Trupa E-Special este formată din trei gălățence de 15 ani. În audiții, concurentele i-au cucerit pe jurați cu un număr impresionant de voce și dans care a fost recompensat cu 4 voturi de DA, lucru care a însemnat că acestea au mers direct în Bootcamp. Fetele au avut un moment bun și în această etapă a emisiunii, demonstrându-le juraților că nu au greșit când le-au oferit 4 DA.

Trupa E-Special a interpretat un mash-up, alegând piesele "All My Life" și "Let's Get It Started". Jurații au fost plăcut surprinși de recitalul fetelor. Delia le-a oferit un scaun.

Le Teste di Ozzak

Italienii de la Le Teste di Ozzak au acaparat scena cu energia și muzica lor. Cei patru concurenți au cântat în stil propriu piesa "Relax, Take It Easy". Jurații au fost încântați de momentul artistic special, iar Delia le-a oferit un scaun.

"M-ați făcut să dansez, să mă ridic în picioare", a declarat Loredana.

Cristina Bondoc și Mirela Cicu

Cele două concurente au creat un duet pentru Bootcamp, amândouă fiind pe lista de așteptare. Cristina Bondoc a venit în audiție cu piesa "Dancing with the devil", pe când Mirela Cicu cu "Someone You Loved". În Bootcamp, cele două au ales să interpreteze "Believer" de la Imagine Dragons. Vocile puternice ale fetelor i-au cucerit pe jurați, însă Delia nu a fost convinsă să le acorde un scaun.

Quartet Belcanto

Bulgarii de la Quartet Belcanto au creat un adevărat spectacol pe scena de la X Factor. Dansul, umorul și vocile speciale au pus în valoare piesa "YMCA". Momentul trupei i-a încântat pe jurați și pe cei din public, aceștia urmărind fiecare mișcare a concurenților.

"Îmi place când văd oameni care se pun în alt context fără jenă. Mi-a plăcut piesa, bravo", a spus Florin Ristei.

Delia le-a acordat o șansa și i-a așezat în locul italienilor de la Le Teste di Ozzak.

Sandy & Casper

Sandy și Casper, pe numele real Bogdan Panaite, vin din Galați și formează un duo de excepție. Cei doi au creat un moment atipic în Bootcamp, unde au interpretat un refren de la Céline Dion - "Treat Her Like a Lady", restul fiind pură improvizație.

Alegerea muzicală și faptul că au avut o ușurință de a improviza i-au cucerit pe jurați și au făcut-o pe Delia sa le dea un scaun. Sandy & Casper au luat locul fetelor de la E-Special.

Divas

Divas au impresionat juriul X Factor și publicul cu o interpretare specială a piesei "This is me". Cele trei italience au avut o apariție elegantă, fiind îmbrăcate în rochii sclipitoare. Apoi, vocile lor au acaparat platoul emisiunii, fiind puternic aplaudate la final.

"Ați fost strălucitoare, într-adevăr. Cu toată inima și dragul din lume, pleacă Bulgaria, Quartet Belcanto", a spus Delia.

Astfel, Divas au ocupat locul celor patru bulgari.

Trupa Alme

Trupa Alme a luat naștere special pentru Bootcamp, din trei concurenți care în audiții primiseră 3 DA: Max Corfini, Alice Olivari și Meriam Jane. Alme au interpretat a cântat piesa "Leave the Door Open" interpretată de Bruno Mars și Anderson .Paak, Silk Sonic.

Delia i-a felicitat pentru moment și le-a oferit un scaun. Trupa Alme s-a așezat în locul băieților de la Secret Society.

Trupa Omajii

Omajii a fost trupa care s-a format peste noapte din Majii și Oma. Ambii au făcut parte din echipa Loredanei, însă au fost eliminați. Delia nu a vrut ca X Factor să piardă două voci speciale, astfel că a creat un grup nou.

Omajii a reușit să facă un show electrizant pe scena X Factor cu o melodia "Show Must Go On". Cei doi concurenți au mers mai departe, ocupând scaunul italiencelor de la Divas.

"Mi-ar plăcea să vă văd în finală, sunteți două dintre vocile mele preferate", a spus Florin Ristei.

Leyla Salman & Elie Hadad

Leyla și Elie au format un duet special pentru Bootcamp, ambii aflându-se pe lista de așteptare. Deși au avut câteva probleme la repetiții, cei doi au reușit să creeze un moment muzical captivant. Concurenții au interpretat "Cry To Me" (Solomon Burke). Deși au fost apreciați de juriu, NU au primit un scaun.

Trupa Raze de lună

Atmosfera de petrecere a fost adusă pe scenă de trupa Raze de lună. Concurenții au interpretat o piesă proprie și i-au făcut pe cei din sală să se ridice în picioare. Interpretarea lor a fost apreciată și de jurați, iar Delia a decis că trupa trebuie să meargă mai departe. Raze de lună a înlocuit trupa Alme.

The Jazzy Jo Experience

Trupa a avut o apariție de neuitat încă din audiții. În etapa de Bootcamp, The Jazzy Jo Experience a continuat să dovedească că dețin factorul X și că scena este o parte importantă din viața lor. Interpretarea jucăușă și improvizațiile i-au cucerit pe jurați.

"Ar trebui să stați pe-un scaun", a spus Ștefan Bănică.

Juratul a intuit bine și Delia le-a oferit un scaun. Sandy și Casper au plecat acasă și The Jazzy Jo Experience le-au ocupat locul.

The Jacks

The Jacks este trupa alături de care activează Robert Nicolae. Concurentul a venit singur la audiții, dar a fost, în cele din urmă, convins de către Delia să vină cu trupa sa. Cei patru membri ai trupei au făcut o compilație interesantă, special pentru jurați. Au interpretat fragmente din "Bună seara, iubite", "Dana" sau "Ani de liceu". Jurații au apreciat creativitatea trupei. Cu toate acestea, The Jacks NU a mers mai departe.