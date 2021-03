Scarlet Aura dezvăluie cel mai emoționant videoclip și, de asemenea, cea mai tristă baladă din cariera trupei. Compusă la scurt timp după un eveniment tragic, melodia "Silent Tears" se referă la pierderea celor dragi.

"Nu putem suporta o durere atât de mare, putem doar să supraviețuim și asta poate fi posibil cu ajutorul muzicii. Nu este nimic mai întunecat decât moartea. Cântând-o aducem niște lumină și, sperăm, și o anumită credință. Credința în dragoste, credința în viață ", a declarat solista Aura Dănciulescu.

Melodia "Silent Tears" se găsește pe albumul "Falling Sky", ce beneficiază de o variantă reînregistrată, remixată şi remasterizată cu ocazia aniversării a cinci ani de la lansare. Materialul va fi lansat ca ediție specială Digipak CD și în format digital pe 16 aprilie prin Silver City Records & Universal Music România.

De la câștigarea concursului international "The Black Sea Battle Of The Bands", din cadrul Kavarna Rock Fest din 2014 din Bulgaria, Scarlet Aura a devenit un nume pe scena metalului european prin show-urile puternice, mesajele directe și printr-un heavy metal de calitate. Trupa a susținut turnee internaționale alături de nume ca Rhapsody Of Fire, Tarja, Angra, Beast in Black sau Soto, a lansat albume apreciate de fanii de pretutindeni și continua să își demonstreze locul pe scenele mari.