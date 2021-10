David Guetta este cel mai bun DJ din lume conform DJ Mag

David Guetta a fost votat pentru al doilea an consecutiv de către fanii săi în DJ Mag's Top 100 DJs Poll, fiind numit cel mai bun DJ din lume. Artistul vine după un an în care fiecare lansare de single a fost făcută pentru a menţine legătura cu publicul în această perioadă dificilă de pandemie. DJ-ul francez a pornit seria de concerte "United At Home", transmise prin live stream şi aducând beat-urile trance şi EDM în casele tuturor.

De neuitat a fost concertul din noaptea de Revelion, de la Muzeul Luvru din Paris, realizat în ajutorul UNICEF şi al organizaţiei franceze de caritate Restos du Coeur. A fost şi un spectacol follow-up la Burj Khalifa din Dubai, strângând donaţii de 2 milioane de dolari în live stream-urile United at Home. Odată cu scăderea numărului de cazuri după vaccinare, artistul a putut reveni pe scenă, iar primul dintre concertele cu public a fost cel din Las Vegas.

Muzicianul a avut apariţii şi la festivalul EXIT din Serbia, la Creamfiels şi Isle of Wight în Marea Britanie, dar şi la UNTOLD în România şi în Franţa. În perioada pandemiei DJ-ul a lansat numeroase track-uri şi colaborări, fiind prolific. A lansat cu Little Mix şi Galantis "Heartbreak Anthem", care a ajuns pe locul 3 în UK, dar şi "If You Really Love Me" şi "Bed" alături de Joel Corry sau "Hero" cu Afrojack. Toate au ajuns în topurile Spotify şi Shazam din zeci de ţări.

Una dintre cele mai cunoscute piese ale sale, "Memories" a primit un remix în 2021, el devenind viral pe TikTok. Tot în acest an am avut parte de un remake al hit-ului "Love Tonight", care s-a auzit la toate marile festivaluri ale anului, inclusiv în România la SAGA, dar şi la UNTOLD.

Iată ce a declarat DJ-ul despre distincţie: