Cele mai iubite artiste ale secolului 21, potrivit difuzărilor din UK - TOP 20

Deși au spus da Brexit-ului, britanicii nu sunt naționaliști când vine vorba de preferințe muzicale. Potrivit unui clasament realizat pe baza difuzărilor de pe radio și TV din UK, cea mai populară artistă a secolului 21 este Pink. Alecia Beth Moore, pe numele ei real, a reușit să ajungă în inimile englezilor încă de la lansarea primului ei album, "Can't Take Me Home" (2000), ce a fost certificat cu platină în UK, rămânând în topul preferințelor acestora până în prezent, respectiv 7 albume mai târziu.

Pink este, potrivit PPL (Phonographic Performance Limited), artista cu cele mai multe difuzări pe TV și radio din Marea Britanie, hituri precum "Get The Party Started", "Just Like A Pill", "So What", "Who Knew", "Just Give Me a Reason", "What About Us" și "Walk Me Home" menținând-o pe artistă în atenția publicului pe parcursul întregii sale cariere. Este impresionant, totuși, că Pink reușește să le surclaseze la capitolul difuzări pe Madonna și Katy Perry, ale căror cifre de vânzări sunt mai ridicate la nivel internațional.

Adele, cea mai de succes artistă britanică a ultimului secol, se află pe locul 6 în acest clasament, această poziționare ușor dezamăgitoare datorându-se, cu siguranță, faptului că albumul ei de debut a apărut abia în 2008, Pink și artistele mai sus plasate având un avans de câțiva ani buni înaintea sa.

După Adele o găsim pe Beyonce și apoi pe artista australiană Kylie Minogue, ce a fost mereu extrem de iubită în Marea Britanie.

"E o onoare atât de mare să mă număr printre artistele cu cele mai multe difuzări pe radio în secolul 21 și să fiu și într-o companie atât de selectă! E uluitor pentru mine și sunt atât de recunoscătoare să aflu că muzica mea este, în continuare, ascultată de atât de mulți oameni!", a declarat Kylie Minogue.

Topul este completat de nume legendare precum Whitney Houston și Diana Ross, dar și artiste din tânăra generație, precum Dua Lipa, Ellie Goulding și Ariana Grande.

TOP 20 - Cele mai iubite artiste ale secolului 21 în UK