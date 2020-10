Ariana Grande a lansat albumul "Positions", ce include colaborări cu The Weeknd și Doja Cat

Ariana Grande a lansat cel de-al șaselea album de studio, un material surpriză promovat din scurt. LP-ul se numește "Positions", la fel ca și single-ul titular, și conține 14 piese, toate disponibile pe YouTube.

Așa cum Ariana anunța în urmă cu doar două săptămâni, noul ei material de studio ajunge la public în octombrie. "Positions" a fost lansat astăzi, 30 octombrie, și vine la mai puțin de doi ani de la discul precedent, "Thank U, Next".

Bucuroasă că noul LP e disponibil pe piață, artista a mărturisit că acesta este materialul ei preferat.

"Nu am trei piese preferate să vi le recomand! Toate melodiile se leagă între ele. Acest proiect este preferatul meu din multe motive și de abia aștept să ajungă la voi. Vă mulțumesc pentru afecțiune și entuziasm, înseamnă foarte mult pentru mine", le-a transmis Ariana fanilor într-un mesaj pe Twitter.

Noul album "Positions" conține 14 piese, dintre care 3 sunt înregistrate în colaborare cu Doja Cat, The Weeknd, respectiv Ty Dolla $ign. Întregul album poate fi ascultat pe YouTube, LP-ul putând fi descărcat, de asemenea, de pe majoritatea platformelor de streaming.

Tracklist "Positions" - Ariana Grande:

shut up 34+35 motive feat. Doja Cat just like magic off the table feat. The Weeknd six thirty safety net feat. Ty Dolla $ign my hair nasty west side love language positions obvious pov

AUDIO: "Positions" - Ariana Grande (Albumul integral)

AUDIO: Ariana Grande, The Weeknd - off the table

AUDIO: Ariana Grande - safety net ft. Ty Dolla $ign

AUDIO: Ariana Grande, Doja Cat - motive

Albumul anterior, "Thank U, Next", apărea în februarie 2019. Discul a fost aclamat de critici, primind și două nominalizări la Grammy, în categoriile Album of the Year și Best Pop Vocal Album. Piesa "7 Rings", inclusă pe album, a fost și ea nominalizată în categoriile Record of the Year și Best Pop Solo Performance.

"Thank U, Next" a fost și un succes comercial. Albumul a debutat pe prima poziție în clasamentul Billboard 200, artista doborând și recordul pentru cele mai multe piese (11) aflate simultan în top 40 Billboard Hot 100.

În ultimele luni, Ariana s-a menținut în atenția publicului prin colaborările cu Lady Gaga, pentru hitul "Rain On Me", dar și cu Justin Bieber, pentru piesa de carantină "Stuck with U".