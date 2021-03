Ariana Grande ocupă scaunul de jurat în cel de-al 21-lea sezon "The Voice"

Cântăreața de 27 de ani li se alătură lui Kelly Clarkson, John Legend și Blake Shelton într-un nou sezon "The Voice". Cei patru artiști vor încerca să găsească cele mai bune voci din America. Mai multe detalii în articol.

Ariana Grande îi ia locul lui Nick Jonas, care fusese antrenor în sezoanele 18 și 20. Artista "va scoate armele" din dotare și va încerca să formeze cea mai talentată echipă, în cel de-al 21-lea sezon, programat să debuteze în toamna acestui an.

"Surpriză! Sunt mai mult decât emoționată, onorată și încântată să fiu alături de Kelly Clarkson, John Legend și Blake Shelton în următorul sezon - sezonul 21 - <<The Voice>>. Nick Jonas, o să ne lipsești!", a scris Ariana pe social-media.

Printre alți muzicieni care au jucat rolul de antrenor la competiția americană de voci se numără Adam Levine, Christina Aguilera, Pharrell, Gwen Stefani și Alicia Keys, în timp ce artiști precum Taylor Swift, Mary J. Blige sau Missy Elliott au fost consultanți, în anumite etape ale show-ului.

În ceea ce o privește pe Ariana Grande, aceasta a marcat recent o nouă victorie. Cel mai recent album – "Positions" - i-a adus artistei cel de-al 20-lea record înregistrat în cartea recordurilor, respectiv pentru cele mai multe piese care au debutat pe primul loc în topul Billboard Hot 100. După ce single-ul "Positions" a ajuns pe locul întâi în noiembrie 2020, artista a atins numărul total de cinci piese ce au ocupat acest loc în top. Celelalte patru piese sunt "Stuck with U" feat. Justin Bieber, "7 rings", "thank u, next" și "Rain On Me" feat. Lady Gaga.

Calitățile sale vocale au propulsat-o direct in Billboard Top 100, unde a ajuns cu piesa ei de debut "The Way", alături de regretatul rapper Mac Miller. Iar de aici, a fost doar o chestiune de timp până când energia și vocea ei să apară în mod constant la radio și TV, apoi la concrete sold-out. Ariana are șapte albume lansate: "Yours Truly", "My Everything", "Christmas & Chill", "Dangerous Woman", "Sweetener", "Thank u, next" și "Positions".