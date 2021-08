Laura Bretan primește Discul de Aur pentru vânzările albumului "World I See"

Pe 21 august, Laura Bretan va primi Discul de Aur în cadrul unui eveniment exclusivist, la care va participa și producătorul albumului "World I See", pianistul și compozitorul israelian Giora Linenberg, cunoscut pentru colaborarea sa cu Lara Fabian. Evenimentul se va desfășura la sala Cinema One din Mall Coresi, Brașov, tânăra artistă româno-americană urmând să susțină un recital inedit.

După concert și decernarea premiului, Laura se va retrage în sala ULTRA VIP, unde va participa la un meet & greet cu cei mai dedicați fani, cu care va sta de vorbă, va face fotografii și va le acorda autografe personalizate pe coperta discului de vinil recent lansat.

Bilete la recitalul Laurei Bretan de pe 21 august

Biletele se găsesc pe site-ul sau aplicația Cinema One și la casele de bilete ale Cinema One din Brașov. Fiecare spectator va primi la prezentarea biletului un CD, un tricou sau un notes cu imaginea artistei, la alegere.

Laura Bretan este o soprană de renume internațional, finalistă a emisiunii concurs "America's Got Talent" în 2016 și câștigătoarea "Românii au Talent", în același an. De la arii de operă cunoscute la balade clasice, interpretările Laurei captivează publicul, impresionând prin emoția transmisă.

De-a lungul timpului, Laura a colaborat live cu artişti precum David Foster, Il Volo, Ethan Bortnick, Matteo Bocelli, Victor Micaleff, Trisha Yearwood, Toto Cutugno, Ricchi e Poveri și Michael Bolton. Laura este implicată şi în foarte multe acţiuni sociale, având la activ o bogată activitate de binefacere şi filantropie (Gala "Gateway" for Cancer Research, gala "The Happy Hearts Foundation", gala "The Parachute" din Toronto, Canada, evenimentul The Shrine Hospital, organizat de Arts4kids, gala aniversară "Project Harmony" la Opera Omaha etc.)

Laura Bretan va cânta în duet cu Jose Carreras

Pe 6 septembrie, Laura va fi special guest în concertul tenorului Jose Carreras de la Oradea. Contribuția ei la eveniment va fi una esențială, incluzând minim trei piese în duet cu marele artist spaniol și mai multe solo. Acompaniază Orchestra Filarmonicii de Stat din Oradea, dirijată de David Gimenez.