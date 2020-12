Laura Bretan și Alberto Urso lansează piesa "Miracoli" - AUDIO

Laura Bretan a lansat o nouă piesă de pe albumul "World I See", intitulată "Miracoli". Înregistrată împreună cu tenorul italian Alberto Urso, aceasta este varianta în limba italiană a single-ului "Believe".

O producţie internaţională, România-Belgia-Israel -Italia, piesa "Believe" este compusă de Udo Mechels, Yannic Fonderie, Kit Hain si Laura Bretan şi îl are ca producător pe Giora Linenberg, muzicianul care a colaborat de-a lungul timpului şi cu Lara Fabian, iar versiunea în limba italiană, "Miracoli", a fost scrisă de Ștefania Labate.

În curând, Laura Bretan va lansa albumul "World I See". Discul poartă amprenta producătorului israelian Giora Linenberg, care a colaborat de-a lungul timpului şi cu Lara Fabian. Pe acest disc se vor regăsi compoziții deja cunoscute ale artistei, precum "Dear Father", cu care a participat la Eurovision, dar şi multe piese noi, originale, unele compuse chiar de către tânăra artistă.

AUDIO: Laura Bretan și Alberto Urso - "Miracoli"

Laura Bretan este o soprană de renume internațional, finalistă a emisiunii concurs "America's Got Talent" în 2016 și câștigătoarea "Românii au Talent", în același an. De la arii de operă cunoscute la balade clasice, interpretările Laurei captivează publicul, impresionând prin emoția transmisă.

De-a lungul timpului, Laura a colaborat live cu artişti precum David Foster, Il Volo, Ethan Bortnick, Matteo Bocelli, Victor Micaleff, Trisha Yearwood, Toto Cutugno, Ricchi e Poveri și Michael Bolton. Laura este implicată şi în foarte multe acţiuni sociale, având la activ o bogată activitate de binefacere şi filantropie (Gala "Gateway" for Cancer Research, gala "The Happy Hearts Foundation", gala "The Parachute" din Toronto, Canada, evenimentul The Shrine Hospital, organizat de Arts4kids, gala aniversară "Project Harmony" la Opera Omaha etc.)

Alberto Urso este un tenor italian de 23 de ani, ce s-a facut remarcat prin vocea sa extraordinară în cadrul concursului Amici di Maria De Filippi, pe care l-a câștigat în 2019. Ca urmare a acestui succes, Alberto și-a lansat albumul de debut în același an, iar anul acesta a participat la Festivalul San Remo, interpretând single-ul "Il sole ad est".