Lyric Video: Laura Bretan - Mary, Did You Know?

După single-ul "Believe", lansat în colaborare cu The Tenors, Laura Bretan revine cu "Mary, Did You Know?", o nouă compoziție ce-i pune în valoare vocea de soprană. În curând, artista va lansa și un album de studio, intitulat "World I See". Discul este o producţie internaţională, realizată cu artişti (compozitori, textieri, producători şi solişti) din Statele Unite, Canada, Belgia, Italia, Norvegia şi Israel, totul coordonat de către producătorul israelian Giora Linenberg, care a colaborat de-a lungul timpului şi cu Lara Fabian. Pe acest disc se vor regăsi compoziții deja cunoscute ale artistei, precum "Dear Father", cu care a participat la Eurovision, dar şi multe piese noi, originale, unele compuse chiar de către tânăra artistă.

Laura Bretan este o soprană de renume internațional, finalistă a emisiunii concurs "America's Got Talent" în 2016 și câștigătoarea "Românii au Talent", în același an. De la arii de operă cunoscute la balade clasice, interpretările Laurei captivează publicul, impresionând prin emoția transmisă.

De-a lungul timpului, Laura a colaborat live cu artişti precum David Foster, Il Volo, Ethan Bortnick, Matteo Bocelli, Victor Micaleff, Trisha Yearwood, Toto Cutugno, Ricchi e Poveri și Michael Bolton. Laura este implicată şi în foarte multe acţiuni sociale, având la activ o bogată activitate de binefacere şi filantropie (Gala "Gateway" for Cancer Research, gala "The Happy Hearts Foundation", gala "The Parachute" din Toronto, Canada, evenimentul The Shrine Hospital, organizat de Arts4kids, gala aniversară "Project Harmony" la Opera Omaha etc.)