Single-ul "Believe" deschide seria lansărilor de pe albumul "World I See", pe care Laura Bretan urmează să îl lanseze în curând. O producţie internaţională, România-Belgia-Israel-Canada, piesa "Believe" este compusă de către Udo Mechels, Yannic Fonderie, Kit Hain si Laura Bretan şi îl are ca producător pe Giora Linenberg, muzicianul care a colaborat de-a lungul timpului şi cu Lara Fabian.

"Făcând o retrospectivă a evenimentelor la care am participat, vreau să vă povestesc o întâmplare din 2017, de la un concert caritabil susținut în Vancouver, Canada, la Gala celebrului "Hitman" David Foster. A fost o noapte minunată, plină de muzică, unde am întâlnit oameni precum Jay Leno, Reba McEntire, Matteo Bocelli, Steven Tyler de la Aerosmith și chiar Oprah Winfrey! Printre acei artiști uimitori, care au concertat atunci, s-au numărat si The Tenors! Îmi amintesc că am vorbit cu ei în spatele scenei și că am făcut poze, dar niciodată nu aș fi crezut că voi colabora cu ei. Le-am urmărit călătoria muzicală și sunt atât de recunoscătoare că, prin Universal Music Group, ne-am reconectat! Abia aștept ca toată lumea să audă "Believe". Aștept cu nerăbdare mai multe colaborări cu The Tenors!", a declarat Laura Bretan.

"Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru bunătatea pe care mi-ați arătat-o ​​cu toții și pentru că m-ați sprijinit până la capăt!"

Albumul "World I See" va include piese care au consacrat-o în domeniul pop, de la DEAR FATHER (participare Eurovision), la ADAGIO de Albinoni, dar şi multe piese noi, originale, unele compuse chiar de către tânăra artistă.

"Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru bunătatea pe care mi-ați arătat-o ​​cu toții și pentru că m-ați sprijinit până la capăt! Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă în viața mea chiar acum și abia aștept să vă împărtășesc acest nou album! A fost o experiență extraordinară, colaborând cu mai mulți artiști din întreaga lume și experimentând diferite stiluri de muzică, scoțând în evidență diferite laturi ale vocii mele, pe care nu le-aș fi văzut niciodată înainte, dacă nu ar fi fost acest proiect. Aș dori să mulțumesc și echipei mele, managerului meu, dl Paul Nanca, Universal Music Group, familiei mele, pentru că m-au ajutat în tot procesul. Sunt foarte recunoscătoare. Mulțumesc!", a adăugat Laura Bretan.

Laura Bretan este o soprană de renume internațional, finalistă a emisiunii concurs "America's Got Talent" în 2016 și câștigătoarea "Românii au Talent", în același an. De la arii de operă cunoscute la balade clasice, interpretările Laurei captivează publicul, impresionând prin emoția transmisă.

De-a lungul timpului, Laura a colaborat live cu artişti precum David Foster, Il Volo, Ethan Bortnick, Matteo Bocelli, Victor Micaleff, Trisha Yearwood, Toto Cutugno, Ricchi e Poveri și Michael Bolton. Laura este implicată şi în foarte multe acţiuni sociale, având la activ o bogată activitate de binefacere şi filantropie (Gala "Gateway" for Cancer Research, gala "The Happy Hearts Foundation", gala "The Parachute" din Toronto, Canada, evenimentul The Shrine Hospital, organizat de Arts4kids, gala aniversară "Project Harmony" la Opera Omaha etc.)