Trupa Maneskin a fost acuzată de plagiat; Vezi ce piese ar copia

Maneskin devine un nume din ce în ce mai pronunțat în industria muzicală, trupa cunoscând recent succesul și în Marea Britanie, patria-mamă a multor formații rock emblematice, de la Beatles la Pink Floyd, și de la Arctic Monkeys la Led Zeppelin, Deep Purple și Black Sabbath. Piesa cu care Maneskin a câștigat Eurovision s-a făcut remarcată nu doar pe Spotify (Global Chart), ci și în topul single-urilor din UK, "Zitti e buoni" urcând aici până pe poziția a 17-a.

Intervievați de publicația britanică Rock Sound, membrii Maneskin au explicat de ce au ales piesa "Zitti e buoni" pentru Eurovision și care a fost mesajul pe care au dorit să-l transmită cu această compoziție atipică în contextul unui astfel de concurs.

"Totul a venit foarte natural. Întâi am mers la Sanremo și după ce am fost declarați câștigători acolo am avut șansa de a participa la Eurovision. Un aspect care a fost foarte important pentru noi a fost faptul că genul acesta de muzică, muzica rock, cântată de o trupă, cu instrumente pe scenă, nu e ceva popular aici, în Italia. Mulți oameni ne spuneau: nu puteți face asta, nu puteți merge cu piesa asta la Sanremo, nu veți avea succes. Dar noi am avut încredere în noi și am mers înainte.

Am vrut să transmitem și un mesaj - nu trebuie să te conformezi și să faci genul de muzică pe care o auzi la radio în zilele noastre, e important să fii tu însuți. Am continuat să credem în asta și suntem foarte fericiți că totul a mers atât de bine la Eurovision. Noi am transmis același mesaj și acolo: ceilalți participanți au fost foarte diferiți de noi, dar noi nu am vrut să ne schimbăm pentru a ne mula pe formatul concursului. Am vrut doar să fim noi înșine", a explicat basista Victoria De Angelis.