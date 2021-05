Câştigătoarea Eurovision 2021 a fost o piesă rock; Ce loc a obţinut Moldova

La trei ani de la apariția discului "Looking for Stars", Hooverphonic anunță un nou material de studio, cel de-al 11-lea din cariera grupului. Înregistrat în pandemie, discul "Hidden Stories" i-a menținut în priză pe Alex, Raymond și Geike, revenită în trupă după o pauză de 12 ani. În doar două luni, grupul a finalizat atât înregistrările, cât și mixajul și producția pieselor, Alex declarându-se foarte fericit că Geike a revenit în trio.

"Suntem încântați de rezultatul final, e prima noastră colaborare cu Geike după o îndelungată pauză. Cred că se simte asta, e multă energie în piese. Ascultam recent un vinyl scos pentru testare și am fost foarte fericit să aud un fel de sinergie între vocea ei și compoziția muzicală, e fantastic", a detaliat Alex Callier într-un interviu pentru InfoMusic.

"Hidden Stories" apare pe piață pe 7 mai și a fost imprimat pe vinyl, grupul dorindu-și neapărat să lanseze albumul în acest format. Pe noul material este inclusă și piesa "The Wrong Place", cu care grupul va reprezenta anul acesta Belgia la Eurovision.

Tracklist "Hidden Stories" - Hooverphonic:

A Simple Glitch of the Heart Thinking About You The Wrong Place Belgium In the Rain Lift Me Up If You’d Really Know Me One Big Lie Circus Full Moon Duel Hidden Stories

Coperta albumului "Hidden Stories", dezvăluită de Hooverphonic pe Instagram

Trupa belgiană Hooverphonic a fost fondată în 1995, în cei peste 20 de ani de activitate lansând 10 albume și hituri precum "Mad About You", "Eden" sau "2 Wicky". Grupul îmbină trip hop-ul cu rockul alternativ și muzica electronică. Cel mai recent material discografic, "Looking For Stars", a fost lansat în 2018.

Piesele Hooverphonic au fost incluse pe soundtrack-urile unor filme precum "La Femme Nikita", "I Know What You Did Last Summer", "Permanent Midnight", "The Interview", "Stealing Beauty" sau "Third Watch".

În toamna acestui an, Hooverphonic va reveni în România pentru a susține două concerte, în Brașov și București. Biletele pentru aceste evenimente pot fi achiziționate online.