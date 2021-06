The Cure și-ar putea încheia activitatea după viitoarele două albume; Robert Smith: "Nu mai pot face asta din nou"

The Cure va lansa în curând două noi albume. Asta ar fi vestea bună pentru fanii formației. Partea proastă e că cele două LP-uri ar putea fi ultimele. Într-un interviu pentru The Sunday Times, vocalistul The Cure, în vârstă de 62 de ani, a dat de înțeles că nu ar mai putea repeta experiența intensă pe care a trăit-o la înregistrarea acestor materiale.

"Noile piese The Cure sunt foarte emoționante. E experiența a 10 ani din viață distilată în câteva ore de muzică intensă. Și nu pot să-mi imaginez că am mai putea face altceva. Eu cu siguranță nu mai pot face asta din nou", a spus Robert Smith.

Datele de lansare pentru viitoarele albume The Cure sunt încă necunoscute. Robert a dat de înțeles că vom afla în curând mai multe detalii, până atunci, însă, subliniind că LP-urile se află la poluri opuse.

"Probabil că în aproximativ șase săptămâni voi putea să vă spun ce și când vom lansa și ce plănuim pentru anul viitor și așa mai departe... Lansăm două albume, iar unul dintre ele este foarte <<doom and gloom>>, iar celălalt nu e deloc așa. Și ambele sunt aproape finalizate. Trebuie doar să mă hotărăsc cine le va mixa. Asta e tot ce mi-a mai rămas de făcut", a detaliat Robert Smith.

Vocalistul va lansa și un album solo cu muzică atipică, respectiv un LP de "zgomot". Și acest material ar fi trebuit să fie lansat alături de colegii din The Cure, însă atunci când le-a propus lansarea unul disc de o oră cu "zgomot", aceștia au exclus din start această idee.

The Cure a concertat în Piața Constituției în urmă cu doi ani, în iulie 2019. În deschidere au cântat trupele Editors, God is An Astronaut, Coma și Days of Confusion.