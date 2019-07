“Pictures of The Cure” aduse în fața publicului din Piața Constituției

The Cure a venit pentru prima dată în țara noastră cu un concert ce a avut loc pe 23 iulie, fiind prezentat de Rock the City. Britanicii au fost acompaniați, în deschidere, de trupele Editors, God is An Astronaut, dar și de românii de la Coma și Days of Confusion.

Editors a fost ultima trupă din seria celor care au cântat în deschidere. Acesta a fost cel de-al doilea concert al englezilor în România, după ce în 2017 au urcat pe scena festivalului Summer Well. Formația a pregătit publicul pentru show-ul The Cure ce avea să urmeze cu piese precum "Violence", "Hallelujah", "Magazine", Sugar", "No Harm", "Ocean of Night" sau "Frankestein" (cea mai recentă piesă lansată). Muzica celor de la Editors, vocea și prezența scenică a lui Tom Smith au fost apreciate de public, dar nu și de vreme. O ploaie măruntă a început odată cu debutul piesei "Sugar", dar nu a făcut decât să creeze o atmosferă mai poetică și să răcorească audiența într-o zi călduroasă de iulie.

Vizionează galeria foto, click pe poze pentru mărire/slideshow

Concert The Editors pe 22 iulie 2019 în Piața Constituției din București Concert The Editors pe 22 iulie 2019 în Piața Constituției din București Concert The Editors pe 22 iulie 2019 în Piața Constituției din București

În aplauzele publicului, The Cure a urcat pe scenă puțin înainte de ora 21:00. Așteptarea pentru fanii The Cure din România a meritat, prestația trupei satisfăcând și cele mai pretențioase gusturi. Știm cu toții că membrii trupei au trecut de a doua tinerețe, iar două ore de concert sunt dificile și pentru un artist tânăr. The Cure, însă, a demonstrat că poți îmbătrâni frumos și îți poți păstra calitățile vocale (mai ales!).

Trupa britanică s-a format în Crawley, Sussex, în 1976, și este considerată pionieră în zona rockului alternativ englezesc. Formația are la activ 13 albume de studio, cu vânzări de peste 27 de milioane de copii, mai mult de 40 de single-uri, materiale live, valoroase coloane sonore și o multitudine de alte activități culturale conexe. Din 2018, membrii trupei au început să lucreze la cel de-al paisprezecelea album de studio.

Robert Smith este un personaj. Un personaj timid, cu un zâmbet ștrengăresc ce se întrezărește din când în când în pauza dintre melodii. Un personaj desprins parcă din filmele lui Tim Burton. Un personaj care ascunde o melancolie, dar tipul acela de melancolie fericită care te acaparează și pe tine, când îl privești și când îi auzi glasul. Artistul, la cei 60 de ani, a făcut să pară totul atât de ușor din punct de vedere vocal. Nu s-a simțit nicio secundă că este obosit, interpretarea sa a fost constantă pe parcursul întregului concert și nu a părut chinuită. Mai mult decât atât, nu a pasat publicului “îndatorirea” de a cânta, deși e o practică destul de folosită în (prea) multe concerte. Când solistul simte că îl lasă vocea, îndreaptă microfonul spre public și își ia răgaz. Și nu spun că ar fi o problemă să asculte cum fanii îi cântă piesele. Problema devine în momentul în care concertul pentru care ai plătit bilet nu mai e susținut de trupă, ci de public. Ei bine, închizând această paranteză despre “moralitatea concertistică”, Robert Smith a cântat tot timpul și i-au fost suficiente cele câteva zeci de secunde de pauză dintre piese.

Dar The Cure nu înseamnă doar Robert Smith. Simon Gallup (bas), Jason Cooper (tobe), Roger O'donnell (clapă), Reeves Gabrels (chitară) au completat, fiecare cu virtuozitatea sa, show-ul. Au existat solo-uri de bas și chitară, bătăi memorabile de tobă și bucăți de claviatură ce au livrat publicului sound-ul specific trupei. Piața Constituției a vibrat la piese precum “Pictures of You”, “High”, “Treasure”, “Lovesong”, “Never Enough”, “In Between Days”, “Burn”, “Friday I’m in Love” sau “Lullaby”.

Concertul a fost completat de efecte vizuale - culori vibrante, lumini puternice, imagini cu flăcări (la piesa “Burn”) sau pânze de păianjen (“Lullaby”).

Setlist concert The Cure în Piața Constituției:

Plainsong

Pictures of You

High

Just One Kiss

Lovesong

Last Dance

Burn

Fascination Street

Never Enough

Push

In Between Days

Just Like Heaven

From the Edge of the Deep Green Sea

Shake Dog Shake

A Night Like This

Play for Today

A Forest

Primary

39

Disintegration

BIS

Lullaby

The Caterpillar

The Walk

Friday I'm in Love

Close to Me

Why Can't I Be You?

Boys Don't Cry

Vizionează galeria foto, click pe poze pentru mărire/slideshow