"How Not to Drown" este o piesă prea lungă pentru a fi radio-friendly, plină de melancolie şi împărţită în 3 capitole. Prima parte este nucleul piesei, la mijloc avem o secţiune de contemplare peste chitare cu mult ecou şi cu vocea magică a lui Robert Smith, care ne traspune direct în anii '80 şi în perioada de glorie a curentului goth. Dacă tai strict primele 3 minute ale melodiei obţii un single ideal pentru radio, dar nu trebuie ignorate nici ultimele 2 minute şi jumătate.

Unii ar spune că de abia acolo începe partea interesantă, cu chitare ce alunecă spre post rock. Solista Lauren Mayberry explorează în versuri conceptul momentului când rămâi conştient în vreme ce te îneci. Apare şi tema celor care te trag în abis atunci când te scufunzi şi pierzi orice control.

Odată cu debutul acestui single, Chvrches a anunţat noul album, "Screen Violence". Acesta va sosi pe 27 august prin casa de discuri Emi în Marea Britanie şi Glassnote în SUA. Este primul LP de la "Love Is Dead" din 2018. Până acum am putut asculta un singur single de pe acest disc, "He Said She Said" în aprilie. "Screen Violence" trebuia să fie iniţial numele trupei, acesta ar fi un trivia important pentru fanii grupului. Piesele noi au fost înregistrate în Glasgow şi Los Angeles.

Tematica vizează violenţa ecranelor în 3 forme: pe ecran, lângă ecran şi prin ecran, versurile tratând fenomene ca singurătatea, teamă, deziluzia. Solista Lauren Mayberry a folosit scrisul de versuri ca un escapism în perioada pandemiei şi a anului 2020 cel turbulent. Ni se promite un LP cu ADN Chvrches, dar şi cu unele track-uri care nu şi-ar găsi loc pe cele 3 discuri de până acum. Robert Smith va apărea şi pe o piesă cu Gorillaz, iar The Cure lucra la un moment dat la 3 albume noi.