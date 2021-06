Artiști din 20 de țări participă la EUROPAfest 2021

EUROPAfest 2021 va oferi publicului de 9 zile de evenimente pline de culoare și rafinament. Artiști din 20 de țări - Argentina, Aruba - Insula Caraibe, Azerbaidjan, Australia, Austria, Brazilia, Columbia, Coreea de Sud, Cuba, Elveţia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Japonia, Polonia, Rusia, Statele Unite ale Americii, Țările de Jos și Ucraina vor prezenta producții muzicale în spații de concert tradiționale și neconvenționale.

Mai multe detalii cu privire la agenda, spațiile de desfășurare a evenimentelor si măsurile ce trebuie respectate de publicul spectator vor fi anunțate cât de curând posibil.

Echipa festivalului își dorește ca fiecare persoană care participă la EUROPAfest să vină cu încredere și să știe că se va urma întocmai protocolul și normele de protecție și siguranță indicate de autorități.

"Am ales ca slogan pentru această ediție Return to Live Music. No limits, just hope. 2020 a fost un an în care am conștientizat cu toții rolul artei și în special al muzicii în a ne crea o stare de bine, de echilibru.

Am redescoperit bucuria lucrurilor simple, autentice, dar ne-am găsit și propriile limite. După luni de restricții și săli de spectacole închise, după seri de streaminguri online lipsite de emoția live-ului, suntem nerăbdători să revenim la concertele cu public și să simțim că totul va fi bine", a declarat dl. Luigi Gageos, Directorul EUROPAfest.