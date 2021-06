Cel mai interesant lucru la noua postare teaser Metallica e colecţia de hashtag-uri afişate. E vorba despre "fbf", "BlackAlbum2021" şi #ComingThisFall". Mesajul e criptic, dar video-ul e clar un extras dintr-o reprezentaţie live a piesei "Wherever I May Roam", din cadrul unui concert din San Diego în 19092. "fbf înseamnă Flashback Friday, dar celelalte două hashtaguri ne intrigă. Primul ar putea însemna că vom vedea o ediţie Deluxe, o relansare pentru albumul "Metallica" din 1991, cunoscut de mai toată lumea ca "The Black Album".

Şi imai interesant e că hashtagul "comingthisfall" a fost şters ulterior din postarea trupei. Evident fanii speră la un album complet nou, mai ales că am avut teasere din belşug în această privinţă, inclusiv de la James Hetfield şi Lars Ulrich în ultimul an. Artiştii au profitat de perioada de pauză de la concerte şi turnee pentru a compune şi a lucra la piese noi, mai degrabă pe Zoom decât împreună în acelaşi studio. Revenind totuşi la "The Black Album", el împlineşte 30 de ani pe 12 august.

Aniversarea ar putea fi sărbătorită cu un box set, ediţie deluxe, remasterizare sau o re-lansare, eventual cu piese bonus şi demo-uri. Metallica anunţase încă din 2017 ca are în plan versiuni deluxe remasterizate atât pentru "... And Justice for All", albumul din 1988, dar şi "Metallica" din 1991. În 2018 apărea re-release-ul pentru "... And Justice For all", iar acum aşteptăm acelaşi lucru şi pentru legendarul LP cu numărul 5 în discografia formaţiei. A marcat debutul colaborării cu producătorul Bob Rock, dar şi conflicte frecvente cu acesta, pe tema noului sunet mai puţin thrash şi mai degrabă lent şi mai heavy.

Între timp vă reamintesc că ultimul album Metallica a fost lansat în 2016, iar "Hardwired... to Self-Destruct" a fost promovat cu un concert în România în august 2019 pe Arena Naţională. Mai ştim şi că trupa are deja 10 piese compuse în perioada de pandemie, care a fost prolifică din punct de vedere creativ. James Hetfield a şocat fanii în luna mai 2021, când a ieşit la iveală o discuţie dintr-un podcast de vânătoare în care se declara circumspect cu privire la vaccinul anti Covid.