După pelicula "The Dirt" de la Netflix, care a prezentat ascensiunea trupei Motley Crue, acum ni se pregăteşte un film doar despre toboşarul Tommy Lee. Sebastian Stan joacă rolul muzicianului, în vreme ce Pamela Anderson e jucată de actriţa Lily James. Va rezulta o mini serie numită "Pam & Tommy", axată pe relaţia celor doi şi pe controversa cu sex tape-ul înregistrat pe yacht. Seth Rogen este producător executiv, iar în serial mai apar şi actorii Nick Offerman ("Parks and Recreation" şi "Devs"), Taylor Schilling (personaj central în "Orange Is the New Black"), dar şi comediantul Andrew Dice Clay ("A Star Is Born").

Pamela Anderson şi Tommy Lee au fost căsătoriţi între 1995 şi 1998 şi au avut o relaţie tumultoasă, plină de scandaluri publice şi o viaţă expusă în faţa camerelor. Seth Rogen, producătorul serialului va avea şi un rol în "Pam & Tommy", cel al bărbatului care le-ar furat sex tape-ul. În teaserele postate de Sebastian pe reţelele de socializare îl vedem cu tatuajele celebrului toboşar, cu pantaloni din piele, dar şi cu piercing-uri de care trage Lily James, care aduce incredibil de mult cu Pamela.

"Bucky" din "Captain America" a postat fotografia sa cu noul look, cu un citat din Tommy Lee:

Nu ne oprim din jucat pentru că îmbătrânim, îmbătrânim pentru că oprim din jucat.

Lily James a citat vedeta din "Baywatch":

E grozav să fii blondă. Cu aşteptările scăzută e foarte uşor să surprinzi lumea.

Seth Rogen şi-a luat multe libertăţi creative pentru această producţie, deoarece nici Tommy Lee şi nici Pamela Anderson nu s-au implicat în realizarea sa. Pe Sebastian Stan l-am văzut recent în serialul "Falcon And the Winter Soldier", bine primit de public după difuzarea pe Disney+. A mai jucat şi în "Hot Tub Time Machine", "The Martian" şi "Ricki and the Flash". Lily James e cunoscută pentru rolurile din filmele "Mamma Mia!: Here We Go again", "Baby Driver", "Yesterday" şi "Downton Abbey".

Încă nu avem dată de lansare pentru noul serial.