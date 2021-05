Dan Bittman anunţă că se vaccinează împotriva COVID-19

Dan Bittman a declarat în repetate rânduri că a respectat restricţiile şi că poporul a fost obedient, dar situaţia este tot gravă. Muzicianul a mai declarat şi că are "senzaţia că oamenii care ne impun aceste restricţii vor să ne ducă într-o situaţie de criză. Vor neapărat să o facă...". Pe final de 2020 solistul a acuzat-o pe Andreea Esca de manipulare, afirmând că aceasta şi-a înscenat boala dorind să creeze panică. Cât despre vaccinare, solistul Holograf a ales vaccinul Johnson & Johnson, care implică doar o singură doză, fără rapel. Se declară deschis şi faţă de produsul AstraZeneca din Marea Britanie, în ciuda scăderii sale în popularitate după o serie de reacţii adverse.

Dan Bittman a declarat la B1 TV că doreşte vaccinarea anti Covid-19 cu un ser ce foloseşte o tehnologie tradiţională şi nu pe cea nouă ARN mesager. Astfel, el nu are încredere în serurile Pfizer sau Moderna. Iată alte declaraţii ale sale din cadrul emisiunii:

După un an de zile şi toate măsurile luate, suntem în aceeaşi situaţie iar poporul a fost foarte obedient. A respectat măsurile impuse şi, cu toate acestea, suntem într-o situaţie gravă. Respect legea şi am respectat-o în tot acest an. Dar am senzaţia că oamenii care ne impun aceste restricţii vor să ne ducă într-o situaţie de criză. Vor neapărat să o facă…

Nimeni nu doreşte, de fapt, să îmbunătăţească ceva. Dimpotrivă. Doreşte să aibă cifre. Doreşte să vândă în continuare marfă: medicamente, teste, vaccinuri. Ce rost are să discutăm? Suntem în aceeaşi situaţie ca atunci când nu exista vaccin. Ba chiar mult mai rea.

Nu m-am vaccinat, dar mă voi vaccina. Am așteptat vaccinul Johnson & Johnson, care mi se pare mai tradițional și în alea tradiționale am încredere. Nu am încredere în astea cu ARN Mesager că Pfizer și Moderna, de asta aștept pe cel de la J & J. Dar, uite, că să nu zică lumea nu știu ce, mă voi vaccina cu AstraZeneca.

Eu nu știu de ce nu se explică lunii care e speriată de tromboze că dacă iei cu o săptămâna înainte un anticoagulant, care costă 5 lei, nu se întâmplă nimic riscant. Nu e comunicare deloc iar lumea e speriată.