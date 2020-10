Tommy Lee a lansat albumul solo "Andro", combinaţie de electro-rock cu hip-hop

Tommy Lee, toboşarul Motley Crue a lansat pe 16 octombrie noul său album solo, "Andro". Acesta nu sună deloc a Motley Crue şi nici măcar a Methods of Mayhem, cealaltă trupa a toboşarului. Este un experiment electro-rock combinat cu hip-hop, care deja a polarizat o bună parte din fanii lui Lee. Ascultaţi câteva piese de pe LP în articol.

Tommy Lee, cunoscut şi drept cel mai mare party boy din rock şi fostul soţ al Pamelei Anderson a dorit să încerce altceva. "Andro" reprezintă atât latura feminină, cât şi masculină a muzicii moderne. Titlul vine de la "androgin", o combinaţie a esenţelor feminine şi masculine, acum sub formă muzicală. Pe acest disc veţi găsi influenţe de muzică electronică, hip-hop, pop, industrial şi rock. Tommy Lee a ţinut morţiş să includă pe acest release şi un remix al piesei"Tommy Lee" a lui Post Malone şi Tyla Yaweh.

Acel single a fost deja premiat cu discul de aur cu câteva săptămâni în urmă. Pe acel remix îl auzim pe John 5, fost chitarist Marilyn Manson şi Rob Zombie dezlănţuindu-se. Dylan Lee, fiul lui Tommy a produs piesa, lăsând în urmă disputele avute cu tatăl său. În plus, melodia a ajuns deja să fie folosită de uriaşul post sportiv ESPN în timpul playoff-ului recent NBA. Tommy a cooptat multiple alte nume mari pentru proiectul său solo. Videoclipul "Caviar on a Paper Plate", colaborare cu Mickey Avalon a pornit de la ideea unui TikTok realizat de Tommy cu soţia sa Britanny Furlan Lee. Aceasta este o influenceriţă, podcaster şi star pe YouTube.

A fost nevoie de 2 ani pentru a finalizat "Andro", iar toboşarul s-a inspirat din experienţele turneelor cu Skrillex, Zedd şi DeadMau5. Primele două single-uri sunt "Knock Me Down", o combinaţie de metal cu industrial şi colaborare cu rapperul Killvein. Lee l-a găsit pe Internet pe tânăr şi i s-a părut că are mult potenţial. O altă colaborare este cea cu artista sud africană Push Push, care duce hip hop-ul la un alt nivel, cu un accent unic şi un ritm Afrobeat, pe piesa "Tops".

Ambele videoclipuri pentru aceste single-uri au fost regizate de solistul Limp Bizkit, Fred Durst. Pe disc mai apar şi Lukas Rossi de la Rockstar Supernova, Josh Todd de la Buckcherry şi Brooke Candy.