Foo Fighters şi Jay-Z intră în Rock and Roll Hall of Fame; Află şi ceilalţi nominalizaţi

Artiştii care vor fi imortalizaţi în acest an prin introducerea în panteonul rock sunt Jay-Z, Foo Fighters, dar şi Tina Turner, The Go Go's, Todd Rundgren şi Carole King. Dave Grohl nu e străin de această ceremonie, el fiind introdus în Hall of Fame şi cu Nirvana. Tina Turner a mai apărut de asemenea imortalizată în acest mod alături de Ike Turner, iar Carole King alături de Gerry Goffin. Turner, King şi Stevie Nicks sunt singurele femei care au fost recunoscute muzical de multiple ori.

Pe lângă cele 6 mari nume există şi tributuri speciale pentru întreaga carieră şi influenţa muzicală. Kraftwerk şi Gil Scott Heron, dar şi Charley Patton primesc Early Influence Award, în vreme ce Premiul Pentru Excelenţă Muzicală merge la LL Cool J, Billy Preston şi Randy Rhoads. Directorul muzical Clarence Avant primeşte distincţia Ahmet Ertegun în acest an. Pentru a ajunge la cei 6 artişti de mai sus s-a făcut o selecţie strictă, care a inclus nume foarte mari pe lista lărgită: Rage Against the Machine, Mary J. Blige, Kate Bush, Iron Maiden, New York Dolls şi alţii.

Fanii au putut vota pentru preferaţii lor în intervalul ianuarie - aprilie 2021.

Ceremonia Rock and Roll Hall of Fame 2021 are loc pe 30 octombrie 2021 la Rocket Mortgage FieldHouse din Cleveland, Ohio. Va fi transmisă sub forma unui show special pe HBO şi HBO Max ulterior. În 2020 ceremonia a fost amânată de multiple ori din cauza pandemiei şi până la urmă s-a ţinut virtual în noiembrie. Pentru prima dată în istoria Hall of Fame au fost difuzate mini documentare despre artiştii onoraţi pe scenă în locul unor reprezentaţii live. Depeche Mode şi Nine Inch Nails au fost numele principale intrate în istorie, alături de Whitney Houston, T Rex, The Doobie Brothers şi The Notorious B.I.G.