Rock and Roll Hall of Fame anunţă nominalizaţii pentru anul 2021: Foo Fighters, RATM, Iron Maiden

Începutul de an ne aduce şi cea mai nouă serie de artişti şi trupe nominalizate la introducerea în Rock and Roll Hall of Fame. Ediţia 2021 are nişte nume grele gata să intre în panteonul starurilor rock, iar printre ele se numără Iron Maiden, Rage Against the Machine şi Foo Fighters. Lista completă de nominalizaţi o aflaţi din articol.

Numele au fost anunţate pe 10 februarie, iar selecţia este eclectică, incluzând artişti din mai multe genuri muzicale. Jay-Z reprezintă hip-hop-ul, iar Tina Turner muzica pop-rock. Pentru a putea fi eligibil pentru intrarea în Rock and Roll Hall of Fame un artist sau o trupă trebuie să îşi fi lansat prima înregistrare comercială cu cel puţin 25 de ani în urmă. De pe noua listă artişti ca Jay-Z, Carole King, The Go-Go's, Foo Fighters sau Iron Maiden sunt propuşi pentru prima oară. Dave Grohl a fost deja introdus în panteon, odată cu Nirvana în 2014, iar acum ar putea intra într-un club select al dublu nominalizaţilor. Lista finală va fi anunţată în luna mai, iar ceremonia specială Rock and Roll Hall of Fame 2021 va avea loc în Cleveland, Ohio în toamnă. Iată lista completă a nominalizaţilor Rock and Roll Hall of Fame 2021: Mary J. Blige

Kate Bush

Devo

Foo Fighters

The Go-Go's

Iron Maiden

Jay-Z

Chaka Khan

Carole King

Fela Kuti

LL Cool J

New York Dolls

Rage Against the Machine

Todd Rundgren

Tina Turner

Dionne Warwick Fanii vor putea să contribuie la selecţia finală, deoarece tocmai a debutat Rock Hall Fan Vote, care ţine până pe 30 aprilie. Artiştii cu cele mai multe voturi (top 5) vor intra pe listă alături de verdictele date de artişti, istorici ai muzicii şi membrii ai industriei muzicale. Peste 1000 de votanţi de acest tip vor face selecţia. Puteţi vota pentru artistul preferat la rockhall.com. Pentru cei curioşi, Iron Maiden este selectată pentru distincţie în componenţa următoare: Bruce Dickinson la voce, Steve Harris la bas, Nicko McBrian la tobe şi Adrian Smith, Dave Murray şi Janick Gers la chitară. Mai sunt incluşi totuşi şi fostul vocalist Paul Di'Anno, fostul toboşar Clive Burr şi fostul chitarist Dennis Straton. Printre cele mai mari nume din rock care încă nu au ajuns în Hall of Fame se numără Iron Maiden, Judas Priest şi Motorhead. Au fost mulţi artişti care au aşteptat o perioadă lungă: KISS putea fi introdusă din 1999, dar s-a întâmplat doar în 2014. Deep Purple era eligibilă din 1993 şi abia în 2016 a primit distincţia. La final de 2020 au fost introduşi în Rock and Roll Hall of Fame Whitney Houston, Depeche Mode şi Nine Inch Nails.