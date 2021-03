Ceremonia Rock and Roll Hall of Fame 2021 va avea loc în octombrie, la Rocket Mortgage Fieldhouse

După gala virtuală din 2020, Rock and Roll Hall of Fame va merge în 2021 pe varianta unei ceremonii clasice. Aceasta este programată să aibă loc în luna octombrie, la Rocket Mortgage Fieldhouse din Cleveland.

Cea de-a 36-a ediție a ceremoniei Rock and Roll Hall of Fame va avea loc pe 30 octombrie 2021 și se va desfășura la Rocket Mortgage Fieldhouse, respectiv fosta Quicken Loans Arena, ce a fost renovată complet grație unei investiții de 185 milioane dolari. Locația a fost aleasă pentru spațiul generos pe care îl oferă, ce va permite desfășurarea ceremoniei în condiții de siguranță, cu respectarea regulilor impuse de contextul pandemic. A fost semnat, de asemenea, un parteneriat cu organizatorii, care au convenit ca evenimentul să se desfășoare aici și în anii următori.

Artiștii nominalizați la Rock and Roll Hall of Fame 2021

Nominalizările la Rock and Roll Hall of Fame 2021 au fost dezvăluite în luna februarie. Pe listă se regăsesc: Mary J. Blige, Kate Bush, Devo, Foo Fighters, The Go-Go's, Iron Maiden, Jay-Z, Chaka Khan, Carole King, Fela Kuti, LL Cool J, New York Dolls, Rage Against the Machine, Todd Rundgren, Tina Turner și Dionne Warwick. Fanii își pot vota favoriții până pe 30 aprilie, numele celor care vor fi incluși în Hall of Fame urmând să fie anunțate în mai.

În 2020, gala Rock & Roll Hall Of Fame a putut fi urmărită pe HBO și HBO Max, fiind pentru prima oară în istoria Hall of Fame când introducerea artiștilor în panteonul muzicii rock s-a desfășurat fără o ceremonie cu public. Pe lista muzicienilor incluși anul trecut în Hall of Fame s-au regăsit trupele Nine Inch Nails și Depeche Mode, The Notorious B.I.G., T Rex, The Doobie Brothers și Whitney Houston. Distincția a fost acceptată de mama și de cumnata regretatei dive pop, Alicia Keys ținând un discurs emoționant în memoria lui Whitney, cu care a avut onoarea de a lucra la ultimul ei album, "I Look To You".

În timpul pandemiei, Rock & Roll Hall of Fames a căutat să-i distreze pe fanii muzicii și a încărcat pe YouTube sute de videoclipuri din ceremoniile anterioare de introducere. Există atât imagini cu momente muzicale, cât și clipuri în care sunt prezentate discursurile artiștilor.