Pe 7 noiembrie a avut loc ceremonia de introducere a artiştilor şi trupelor în Rock and Roll Hall of Fame ediţia 2020. Ceremonia a fost amânată de câteva ori, dar în sfârşit a avut loc în mediul virtual, printr-un colaj de înregistrări video. Nine Inch Nails şi Depeche Mode au fost numele mari introduse în panteonul muzicii rock.

În general ceremonia este o gală într-un amfiteatru, cu public şi crema cremei în rândul invitaţilor, de la actori de la Hollywood la muzicieni cu ştate vechi. Acum totul s-a realizat de la distanţă, din cauza pandemiei, prin înregistrări video de discursuri şi prezentări de muzicieni. Iggy Pop a fost cel care a "înmânat" premiul celor de la Nine Inch Nails, amintindu-şi primul contact cu formaţia: Am văzut o faţă din Spania secolului 15 (Trent Reznor). În ciuda faptului că acesta este un grup industrial, eu aud mult funk, ascultaţi "Closer" şi veţi regăsi o fundaţie a ceea ar fi putut fi Stevie Wonder sau George Clinton. Dar peste asta este un proces focalizat şi nestăvilit de distrugere emoţională care prezintă un portret de durere, presiune şi nemulţumire. Este coloana sonoră a petrecerii singuratice şi întunecate care începea să se desfăşoare în SUA în acea perioadă. Să asculţi Nine Inch Nails se simte ca adevărul, deci te apropie puţin de Dumnezeu. Producătorul Rick Rubin a lăudat grupul condus de Trent Reznor, afirmând că Nine Inch Nails e "dincolo de uimitor". Şi regizorul David Fincher a apreciat colaborarea cu NIN şi faptul că poate crea ceva fredonabil instant. Ceremonia s-a încheiat cu un discurs al lui Trent Reznor, pe care îl vedeţi mai jos: Depeche Mode au fost introduşi în panteonul muzical de către Charlize Theron şi au fost prezentaţi şi descrişi de către Vin Butler de la Arcade Fire şi Lauren Mayberry de la Chvrches. Charlize a numit grupul "coloana sonoră a vieţii sale", afirmând că fiecare single Depeche i-a însoţit o ocazie specială din viaţă. E vorba despre prima întâlnire, prima dată când a ieşit din Africa de Sud şi prima dezamăgire în dragoste. Actriţa a reuşit să îi vadă live abia acum câţiva ani şi a simţit momentul ca "o palmă epică peste faţă". A înţeles că muzica lor e despre outsideri şi aduce lumea împreună. A urmat o sesiune de plâns şi îmbrăţişat fiicele pentru Theron. Membrii fondatori ai trupei, Dave Gahan, Andrew Fletcher şi Martin Gore au înregistrat un mesaj video, pe care îl vizionaţi mai jos: Trio-ul a mulţumit şi legendarului regizor şi fotograf Anton Corbijn, cel care le-a şlefuit imaginea, artwork-ul şi clipurile. Alţi artişti introduşi în Rock and Roll Hall of Fame au fost Whitney Houston, The Notorious B.I.G., T Rex şi The Doobie Brothers. Ceremonia trecută să aibă loc în primăvară, dar a fost amânată din cauza pandemiei de Coronavirus. O ceremonie virtuală i-a ţinut locul, fiind transmisă pe 7 noiembrie pe HBO Max. Slash, Kirk Hammettt şi Tom orello au ţinut un tribut pentru Eddie Van Halen la ceremonie. Van Halen fusese introdus în acest Hall of Fame în 2007.