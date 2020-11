După mai multe declarații intens dezbătute în presă, pe tema purtării măștii și a necesității protejării de virusul Sars-CoV-2, Dan Bittman continuă să emită păreri șocante. Vocalistul Holograf crede că Andreea Esca nu a avut Covid-19 și că a mințit, pentru a ne speria și a ne determina să fim "cuminți", acuzând totodată postul PRO TV că "în fiecare zi ne toarnă cu picătura dezastre peste dezastre".

"Dar ce, crezi că Andreea Esca şi-a înscenat boala?", a intervenit Mădălin, răspunsul lui Bittman fiind radical:

Dan Bittman crede că Andreea Esca a fost prea veselă după ce s-a vindecat de Covid-19, astfel argumentându-și opinia cum că totul ar fi fost o înscenare, cu scopul de a ne manipula.

" Am văzut oameni care au trecut prin chestia asta (infectarea cu Sars-CoV-2), nu aşa se trece şi nu aşa se revine la ştiri, veselă şi ferice! Eu cred că acolo e un trust care ne sperie zi de zi. Eu nu vreau să mă lupt acum cu PRO TV-ul, care în fiecare zi ne toarnă cu picătura dezastre peste dezastre şi motive să fim cuminţi şi să tăcem", a declarat Dan Bittman.

În cadrul discuției, ce a durat mai bine de o oră, Dan Bittman a vorbit și despre măsurile proaste luate de autorități. În opinia sa, dacă ar fi fost scoasă armata pe străzi la 200 de cazuri, nu s-ar fi ajuns aici.

"Cel mai sumbru mi se pare fiecare om care moare în fiecare zi. Pentru mine, asta înseamnă neputință, neputința autorităților de a rezolva... Și cum să spun, am avut la dispoziție luni de zile. Am avut la dispoziție nouă luni, spre zece, nici nu știu, de când se știa că o să fie o problemă. Scoteam armata pe străzi la nici 200 de cazuri și nici, nu știu, un mort sau doi. Acuma, în fiecare zi vine cineva cu câte o idee creață, care nu mai are legătură cu realitatea. Ea trebuie doar să fie comentată de mine, de tine, de presă, de oamenii de aici."