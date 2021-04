Feli a fost invitată la podcastul "DA BRAVO!" cu Mihai Bobonete - VIDEO

Peisajul podcasturilor româneşti a crescut enorm în ultimul an, artişti, comedianţi, actori alegând acest mediu pentru a ţine legătura cu fanii. Mihai Bobonete are un podcast numit "DA BRAVO!", ajuns la episodul 8, în care invitată specială a fost Felicia Donose, cunoscută sub numele de scenă Feli. Puteţi urmări podcastul în articol.

Acest podcast vine după episoade în care Mihai Bobonete i-a avut invitaţi pe Răzvan Fodor, Sorin Bontea, Răzvan Exarhu sau Cătălin Bordea. Feli are totuşi onoarea de a fi participa la cel mai lung podcast de până acum al simpaticului comediant (o oră şi 20 minute). Cei doi au discutat despre o sumedenie de subiecte, de la muzică, la filmele XXX preferate, iar la un moment dat gazda a avut o improvizaţie de stand up fantastică despre momentul când Iisus a înviat şi a revenit printre apostoli. Feli ne-a spus cum se desfăşoară interacţiunile sale cu fanii via social media, dar şi cum şi-a cunoscut soţul şi cum a evoluat relaţia lor. Spre final Bobonete a sunat-o pe Teo Trandafir, o bună prietenă a sa, dar şi o persoană admirată de Feli. La un pahar de vin cei doi au discutat despre viaţa în pandemie, dar şi foarte mult despre zodia gemenilor, în care se află ambii participanţi la podcast. Au fost şi discuţii serioase, despre depresie, dar şi exerciţii de imaginaţie, precum "ce le-ai spune extratereştrilor dacă ar dori să ne extermine şi ai avea 2 minute să îi convingi să ne cruţe?". Feli i-a şi cântat actorului din "Las Fierbinţi", inclusiv o improvizaţie haioasă în care punea "cu chiloţi" sau "fără chiloţi" după fiecare vers. Un alt exerciţiu de imaginaţie a fost cel în care Mihai Bobonete a invitat-o pe Feli să îşi imagineze cum s-ar lupta cu o armată de copii de 5 ani. Vă invit să vizionaţi întreg podcastul mai jos, iar cele mai savuroase momente sunt cele în care lui Feli îi dau lacrimile de râs: Feli a lansat în aprilie 2021 piesa "Iub", itnr-un duet emoţionant cu Emilian. În februarie artista a lansat piesa "Bade, tu eşti pui de drac", a noua şi penultima filă din jurnalul ei muzical #Felidinpoveste. Tânăra încheiase anul 2020 cu single-ul "Vântul Bate", o piesă de dragoste pentru alesul sau. Track-ul a fost compus de artistă, împreună cu Florin Boka, Lucian Nagy, Șerban Cazan și Emilian Nechifor Pe Mihai Bobonete l-am văzut invita la noua emisiune online a lui Smiley, "8, 8 şi ceva, FIX". Îl vedeţi şi pe PRO TV în serialul "Las Fierbinţi" şi emisiunea "Pe bune?".