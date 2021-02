Prin intermediul piesei "Bade, tu ești pui de drac", Feli rememorează amuzată despre cum i-a venit de hac unui băiat lăudăros și narcisist din trecutul ei. Cu haz, zâmbet larg și privire senzuală, Feli își cântă pe ritmuri folcloric-pop, asemenea tuturor pieselor din proiectul-jurnal #Felidinpoveste, triumful de "zână bună" asupra "puiului de drac".

"E haină grea și pacoste mare dragostea de propria persoană și se transformă chiar în comedie atunci când mai este și zugrăvită în modestie. Cam asta am trăit eu, când eram mai credulă, cu un <<bădiță>> cuceritor la prima vedere, dar atât de plin de el că nu mi-a luat mult până mi-am luat avântul ăla mare și am fugit de am mâncat pământul", a spus Feli.