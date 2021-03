Smiley a cerut sfaturi de la doi "tătici de fete", Bobonete și Răzvan Fodor, în noua lui emisiune online, "8, 8 și ceva, FIX"

Smiley a dat startul unui nou proiect, un show online la care artistul se gândește de foarte mult timp. Mergând pe un format similar Late Night-urilor din Statele Unite, emisiunea "8, 8 și ceva, FiX" se adresează publicului generalist, îmbinând divertismentul cu tematici de interes, din care privitorii să poată reține și informații utile.

Invitații primului episod au fost Bobonete și Răzvan Fodor, care au încercat să-l ghideze cât mai bine pe Smiley în stabilirea responsabiltăților ce vin odată cu noul său statut, de "tătic de fată".

Smiley a dezvăluit că cea mai mare temere a sa este legată de curtarea fiicei sale, povestind în emisiune că s-a gândit să se apuce de box pentru a o feri de potențialii golani.

"Eu când am aflat că am fată, am venit acasă într-o seară, și am zis așa: <<Cred că mă duc să mă antrenez la o sală de arte marțiale, ceva, să fac niște box>>. Și-ți dai seama că Gina râdea de mine. Dar vezi că toți tații au frica asta: să nu-și bată joc cineva de munca mea", a declarat Smiley.