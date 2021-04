Billie Eilish oferă un teaser pentru noul single, "Happier Than Ever"

Billie Eilish a început încă de pe 21 aprilie teaserele cu privire la un nou material, iar fanii au speculat că ar fi vorba despre un album nou, dar pare să fie mai degrabă un single. Una dintre veşti e că Billie este acum blondă, iar a doua e că avem un teaser pentru o piesă numită "Happier Than Ever".

"Happier Than Ever" sună din cele 15 secunde pe care le-am putut asculta a piesa melancolică şi duioasă, ceva ce ar cânta Rosalia mai degrabă decât Billie. În plus, melodiei pare să îi lipsească acea complexitate şi influenţele electronice pe care le capătă uneori piesele marca Billie Eilish + Finneas. Pe fundal se aude doar o chitară acustică, iar pe Billie o vedem în teaser pe un scaun elegant întorcându-se spre public. În postarea de pe Instagram de pe 21 aprilie, artista a promis că "vin lucruri noi!".

Au trecut deja 2 ani de la primul său album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", care a cucerit topurile în 2019 şi după. Eilish a explicat recent că această "vacanţă" provocată de pandemie i-a permis să revină în studio pentru a înregistra melodii noi. Tânăra a dezvăluit la un interviu recent cu Stephen Colbert că a încercat câteva lucruri noi pe acest LP şi că are încredere ca piesele sună foarte bine. În februarie Billie a făcut aluzie la faptul că ar fi înregistrat cel puţin 16 piese, care ar putea sosi pe al doilea material discografic din cariera sa.

Happier Than Ever pic.twitter.com/vaIbjfIvEb — billie eilish (@billieeilish) April 26, 2021

La început de 2021 a sosit documentarul despre ascensiunea cântăreţei care a creat "Bad Guy", o producţie Apple TV intitulată "The World's a Little Blurry". Eilish a doborât în martie 2021 un record mondial pentru timpul necesar pentru a strânge un milion de like-uri. Recordul era deţinut de Selena Gomez, care la ziua sa de naştere din 2018 a postat o nouă nuanţă a părului său şi a strâns milionul de like-uri în 6 minute. Billie a reuşit asta şi mai rapid.

Anul 2021 a început cu o colaborare între tânără de 19 ani şi Rosalia, pe piesa "Lo Vas a Olvidar", inclusă pe coloana sonoră a serialului HBO "Euphoria". În 2020 sosise single-ul "Therefore I Am".