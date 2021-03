Dean Bowman - profesorul de gospel care le-a cucerit pe juratele de la "Românii au talent"

Dean este originar din New York, dar de patru ani locuiește în România. Este căsătorit cu o româncă și s-a stabilit în Reșița, acolo unde predă gratuit cursuri de muzică tinerilor care își doresc să se dezvolte în acest domeniu.

Pasiunea pentru muzică a început din copilărie. Dean a fost susținut de părinții săi, care și ei au cântat la un nivel de amator. Apoi, concurentul a urmat o facultate de muzică și a dobândit o experiență vastă în acest domeniu.

Pe scena de la "Românii au talent", Dean Bowman a avut o interpretare excepțională, demonstrând un talent înnăscut, dar și anii de studiu. Concurentul a primit 4 DA și merge în etapa următoare.

"Dean, a fost o mare bucurie să te ascult. De mică am studiat acest gen muzical [gospel]. Nu știam că există un profesor care a venit în România să predea gospel. Visul meu a fost să merg în America, într-o biserică, să văd cultura asta, să învăț să cânt în felul ăsta", a spus Andra.

Alexandra Dinu a fost, de asemenea, cucerită de momentul lui Dean:

"Ai fost excepțional! Mi-a ajuns la suflet. Eu am trăit câțiva ani în America, unde am avut ocazia să ascult genul ăsta de muzică și este super emoționant. Am simțit acest fior, mi-ai transmis asta. Felicitări!"