"Am plâns două săptămâni", a declarat Britney Spears în legătură cu documentarul despre viața sa

Povestea documentarului "Framing Britney Spears" continuă să fie în centrul atenției. Artista a apelat la contul de Instagram și a făcut o serie de mărturisiri despre el. Găsești în articol declarația lui Britney.

Documentarul "Framing Britney Spears", realizat de The New York Times, a debutat pe 5 februarie și a impresionat audiența cu povestea tristă a cântăreței. Proiectul a prezentat relația toxică dintre ea și tatăl său, acesta controlându-i cariera, averea și anturajul. Documentarul include, de asemenea, interviuri cu persoane din cercul apropiat al lui Britney și cu avocați implicați în stabilirea formei de control sub care se afla artista.

Numeroși oameni au comentat detaliile descrise de documentar, printre aceștia numărându-se colegi de breaslă ca Sam Smith, Hayley Williams, Courtney Love sau Justin Timberlake, dar și tatăl artistei, Jamie Spears. Acum, a venit rândul lui Britney să vorbească despre evenimentele dramatice prin care a trecut. Într-o postare pe Instagram, cântăreața a dezvăluit că a văzut doar părți din "Framing Britney Spears" din cauza naturii dureroase a conținutului său și a feedback-ului copleșitor din partea spectatorilor.

"Viața mea a fost întotdeauna foarte speculată, urmărită și judecată. Nu am vizionat documentarul, dar din ceea ce am văzut despre el am fost jenată de ipostaza în care m-au pus. Am plâns două săptămâni și încă mai plâng uneori. Am fost expusă toată viața interpretând în fața oamenilor. Este nevoie de multă putere să fii vulnerabil, deoarece am fost mereu judecată, insultată și pusă în situații jenante de mass-media. Sunt pusă în aceste situații până și în ziua de azi".

Postarea este însoțită de un clip video în care Britney Spears dansează în propria casă pe melodia "Crazy" a celor de la Aerosmith. Artista a menționat că dansul îi aduce bucurie și o face să se simtă plină de viață.

Anul trecut, Britney a cerut curții ca rolul de tutore legal, pe care care l-a avut tatăl său începând cu 2008, să fie preluat de managerul Jodi Montgomery. Atunci, fanii artistei s-au sesizat și au lansat mișcarea #FreeBritney, prin care au solicitat eliberarea artistei de sub tutela legală a tatălui său.