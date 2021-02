Britney Spears a reacționat la documentarul nou despre ea, ce a revigorat mișcarea "Free Britney"

Documentarul "Framing Britney Spears", realizat de New York Times, a readus în discuție anii dificili prin care a trecut artista de la începutul anilor 2000 încoace. După mai multe căderi nervoase, ce au fost intens ridiculizate în presă, Britney a fost foarte atent controlată de tatăl ei, Jamie Spears, care i-a devenit tutore legal. Toate aceste aspecte, precum și despărțirea ei de Justin Timberlake, sunt prezentate într-o nouă lumină în acest documentar care include interviuri cu persoane din cercul apropiat al lui Britney și declarații ale avocaților implicați în stabilirea formei de control sub care se află artista.

Imediat după lansare, "Framing Britney Spears" a declanșat un val de empatie pentru artistă și un real dezgust față de oamenii care s-au folosit de ea pentru rating și obținerea de beneficii financiare. Hayley Williams de la Paramore s-a declarat oripilată de "misoginismul" cu care Britney a fost tratată, Courtney Love cerându-i scuze lui Britney printr-un mesaj ce conținea mențiunea #freeBritney.

the Framing Britney Spears doc holy fuck.

no artist today would have to endure the literal torture that media/society/utter misogynists inflicted upon her.

the mental health awareness conversation, culturally, could never be where it is without the awful price she has paid.

— hayley from Paramore 🥀 (@yelyahwilliams) February 6, 2021