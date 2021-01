Britney Spears și controlul exercitat de tatăl artistei asupra vieții sale au devenit subiectul unui documentar - TRAILER

De mai bine de un deceniu, Britney este foarte atent ținută sub control de către Jamie Spears, acest subiect fiind dezbătut în media periodic, ori de câte ori artista amintea acest subiect, în mod direct, sau mai voalat, prin mesaje "codate" pe Instagram. Britney și-a exprimat de mai multe ori dorința de a fi scoasă de sub tutela tatălui ei, însă nu a reușit să câștige în instanță, nemulțumirea sa manifestându-se uneori vizbil în activitatea ei de pe rețelele de socializare. Mișcarea #freeBritney, ce a căpătat amploare în ultimele luni, vine în sprijinul artistei, fanii exprimându-și astfel dorința de a o vedea realmente fericită.

Toți acești ani de conservatorism și luptă cu autoritatea figurii paternale sunt puși sub lupă de publicația The New York Times într-un nou documentar, intitulat "Framing Britney Spears". Realizat de Left/Right Productions, acesta va fi lansat pe 5 februarie pe canalul FX și FX On Hulu.

Documentarul va include interviuri cu persoane din cercul apropiat al lui Britney și cu avocați implicați în stabilirea formei de control sub care se află artista. Va fi explorată evoluția carierei sale, anii de luptă în justiție, dar și mișcarea #freeBritney. Producătorii executivi sunt jurnaliști cu reputație de la New York Times, respectiv Jason Stallman, Sam Dolnick și Stephanie Priess.

În trailerul proaspăt lansat o vedem pe Britney în momentele de vârf ale carierei sale, după care este prezentat felul dezgustător în care a fost tratată, accentuându-se faptul că ea "a acceptat să fie ținută sub control, dar că nu și-a dorit ca tatăl ei să-i fie tutore legal".

Her phenomenal rise to superstardom. A downfall that shocked the world. And now, an ensuing conservatorship battle. #NYTPresents: Framing Britney Spears. Premiering Feb. 5 on @FXNetworks and @Hulu. pic.twitter.com/BZBkec7mMt